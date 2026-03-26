Las respuestas de los países a la crisis energética mundial

Con el 20 por ciento del petróleo mundial sin poder pasar por el estrecho de Ormuz, los precios del crudo rozando los 100 dólares el barril y 400 millones de barriles de reservas de emergencia ya en el mercado, los países de todo el mundo se apresuran a buscar formas de reducir la demanda energética.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha calificado esto como «la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado mundial del petróleo» y ha propuesto varias formas en las que los países pueden reducir su consumo. Pero como cada país tiene sus propias infraestructuras y retos en materia de energía y transporte, quienes ya han tomado medidas lo hacen de muchas maneras diferentes. Otros aún no han hecho nada.

La AIE afirma que el transporte por carretera representa alrededor del 45 por ciento de la demanda mundial de petróleo, por lo que no es de extrañar que muchos países hayan puesto el foco ahí para recortar el consumo.

Racionamiento de combustible, una opción popular

En Sri Lanka, los conductores particulares solo pueden obtener 15 litros de gasolina a la semana a través de un sistema basado en códigos QR. En otras partes de Asia, hay varios ejemplos: se ha cerrado un tercio de las gasolineras en Camboya, y Myanmar ha instaurado un sistema de racionamiento «par-impar» basado en el número de matrícula de los vehículos.

Esto significa que los que tienen matrícula impar pueden comprar combustible un día, y los que tienen matrícula par, al día siguiente. En Nueva Zelanda, el Gobierno está considerando reintroducir los «días sin coches», en los que los conductores eligen un día de la semana en el que no se les permitirá conducir.

China está adoptando un enfoque ligeramente diferente, dando marcha atrás en las subidas de precios del combustible previstas, después de que los precios en las gasolineras subieran un 20 por ciento desde el inicio de la guerra.

Eslovenia se convirtió a principios de esta semana en el primer Estado miembro de la UE en racionar el combustible, con un límite de 50 litros a la semana para los conductores particulares, mientras que a las empresas y los agricultores se les aplica un límite de 200 litros.

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