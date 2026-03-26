Ecuador y Colombia acuerdan mantener diálogos en temas de seguridad y comercio

Viceministros de Relaciones Exteriores de ambos países lideraron el encuentro que se realizó de manera virtual con el secretario de la Comunidad Andina (CAN).

Las delegaciones diplomáticas de Ecuador y Colombia tuvieron un primer encuentro, con el objetivo de llegar a entendimientos que resuelvan las discrepancias en seguridad y comercio.

El diálogo se desarrolló de manera virtual, la tarde del miércoles 25 de marzo.

Estuvo liderado por los viceministros de Relaciones Exteriores, Juana Castros (Colombia) y Alejandro Dávalos (Ecuador), y contó con la participación del secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Gonzalo Gutiérrez.

Se abordaron temas relativos a la relación bilateral en materia de seguridad y control fronterizo, comercio, transporte, energía y cooperación judicial, se informó en un comunicado conjunto de las cancillerías de los dos países y la CAN.



Según esto, las delegaciones coincidieron en la necesidad de mantener los acercamientos “con un alto nivel de compromiso por parte de los dos Estados”.

Las conversaciones continuarán en torno a seguridad en la frontera, lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes, minería ilegal, tráfico ilícito de migrantes, contrabando y delincuencia organizada transnacional.

Se revisarán los pendientes relacionados con comercio, transporte, energía, hidrocarburos y “las condiciones necesarias de presencia y control estatales en la frontera común”, dice el texto.

Además, existe predisposición de ambas partes para facilitar mecanismos de cooperación judicial.

En el comunicado no se menciona si llegaron a acuerdos puntuales sobre la continuación o no de las medidas comerciales y de energía que aplican mutuamente los países.

Tampoco se indica en qué espacio seguirán las conversaciones.Desde el 1 de febrero Ecuador implementó una tasa de seguridad a bienes colombianos, que pasó del 30 % al 50 %, luego que el presidente Daniel Noboa señaló que faltan esfuerzos del país vecino para proteger la frontera.

Además, el país aumentó del costo de transporte de crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Por parte de Colombia se frenó la venta de electricidad a Ecuador, se impuso un arancel del 30 % y se prohibió el ingreso de varios productos por vía terrestre.

El Gobierno de Gustavo Petro también anunció que subiría el arancel al 50 %, pero hasta el momento no se ha emitido el decreto respectivo.

En medio de las tensiones, ambos Estados activaron procesos en la Comunidad Andina.



El diálogo entre Ecuador y Colombia fue promovido por la CAN, para solucionar las tensiones.El organismo regional informó inicialmente que se iban a realizar dos encuentros, el 25 y 26 de marzo.

Sin embargo, la Cancillería ecuatoriana confirmó que no se llevará a cabo la segunda cita.

“Hoy (miércoles) se abordaron todos los temas”, respondió la cartera de Estado ante una consulta de este Diario. (I)

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