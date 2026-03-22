Irán responde a Trump con atacar sitios energéticos de EE.UU.

El ejército de Irán advirtió este domingo (22.03.2026) que atacará la infraestructura de la región del Golfo, luego de que el presidente estadounidense amenazó con aniquilar las plantas energéticas de la república islámica si no abre rápidamente el estrecho de Ormuz.

«Si la infraestructura iraní de combustible y energía es violada por el enemigo, toda la infraestructura de energía, tecnología de información y desalinización de Estados Unidos y el régimen en la región será atacada», declaró el portavoz del mando operativo del ejército, Khatam Al Anbiya en un comunicado divulgado por la agencia Fars.

El comunicado fue emitido luego de que Donald Trump diera a Irán un plazo de 48 horas para abrir el estrecho de Ormuz, el cual fue bloqueado al comenzar la guerra en Oriente Medio.

El intercambio de amenazas ocurrió luego de que Irán lanzara misiles la noche del sábado contra las ciudades israelíes de Arad y Dimona, donde hay instalaciones nucleares.

Unas 84 personas resultaron heridas en Arad y 33 en Dimona, según fuentes israelíes.

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