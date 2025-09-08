Hijo mandó a asesinar a su madre desde prisión en Quito: sus nietos participaron en el crimen

Quito vive una de las historias criminales más estremecedoras de los últimos años. El 16 de marzo de 2025, Mónica Páez, de 70 años, fue asesinada a tiros mientras llegaba a una iglesia en el norte de la capital. Lo que inicialmente parecía un ataque perpetrado por sicarios, resultó ser un plan macabro gestado desde el interior de la cárcel del Inca.

Las investigaciones de la Fiscalía y la Policía identificaron como autor intelectual del crimen a Bolívar A., hijo de la víctima, quien cumple una condena por violación desde 2023. El caso toma tintes aún más dolorosos al confirmarse que en la ejecución también participaron sus propios hijos, es decir, los nietos de Páez: Juan Francisco y José Daniel A.

Según las pesquisas, Bolívar A. coordinó el asesinato con ayuda de su círculo familiar. Sus hijos realizaron movimientos financieros, pagaron a terceros y entregaron información sobre las rutinas de la víctima. Cámaras de seguridad captaron a dos mujeres verificando la identidad de la señora Páez antes de que dos sicarios en moto abrieran fuego contra su vehículo.

El gatillero fue identificado como Jonier A., pareja de una de las mujeres implicadas. Su detención por tráfico de drogas permitió unir las piezas de la investigación. También se reveló que uno de los nietos tenía en su poder un acta de defunción falsa y sellos notariales, con los que habría intentado apropiarse de los bienes de su abuela.

Hasta ahora, están detenidos Bolívar A., su hijo Juan Francisco y Jonier A. José Daniel A. permanece prófugo con orden de captura internacional. Otras tres mujeres y una persona que colaboró como conductor sin conocer el trasfondo del crimen también están bajo investigación.

“Esto nos destrozó como familia. Mi madre siempre lo ayudó, incluso cuando fue detenido. Nunca imaginamos una traición tan atroz”, dijeron los allegados de la víctima, quienes ahora claman justicia y piden que los responsables reciban una sanción ejemplar.

Con información de Diario Metro