Gremio energético de Perú advierte interferencia de minería ilegal en elecciones de 2026

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú (Snmpe), gremio que reúne a las principales empresas de esos sectores, advirtió este viernes que la minería ilegal buscará interferir en las elecciones generales de 2026.

«Nos causa preocupación la influencia que tendrían las economías ilegales, en particular la minería ilegal, durante la campaña y proceso electoral para la elección de nuestros próximos gobernantes. Tratarán de infiltrarse en los partidos políticos para promover candidaturas afines a sus intereses y destinarán parte de las ganancias de sus ilícitas actividades para tal fin», dijo la presidenta de la Snmpe, Julia Torreblanca, durante un evento minero celebrado en la ciudad de Arequipa (sur).

Torreblanca expresó que los mineros ilegales desean evitar el control sobre sus actividades, para lo cual precisan políticos que neutralicen a las instituciones fiscalizadoras.

«Más allá de los daños ambientales, la minería ilegal representa una amenaza directa para la seguridad nacional, la conservación de la biodiversidad, la salud pública, la protección de los derechos humanos, la salud y seguridad de los trabajadores, pero también para nuestro sistema democrático e institucionalidad», señaló la presidenta de la Snmpe.

Ante esta amenaza, Torreblanca exhortó a que se firme un «pacto de transparencia» en el que todos los ciudadanos se comprometan a vigilar el actuar de las organizaciones políticas participantes en las elecciones generales.

Los comicios se celebrarán en abril de 2026 para elegir a un presidente, así como a nuevos representantes del Legislativo.

Con información de Agencia Sputnik