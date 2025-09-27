Urgente!

Gremio energético de Perú advierte interferencia de minería ilegal en elecciones de 2026
Investigación confirma que la regeneración de un bosque tropical deforestado puede tardar décadas
CAL suspendió a la legisladora Mónica Palacios por 90 días sin sueldo
Latinos piden al Congreso de EE.UU. protección por redadas
September 27, 2025

Gremio energético de Perú advierte interferencia de minería ilegal en elecciones de 2026

  • septiembre 27, 2025
  • 0
  • 34
  • 2 Min Read

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía de Perú (Snmpe), gremio que reúne a las principales empresas de esos sectores, advirtió este viernes que la minería ilegal buscará interferir en las elecciones generales de 2026.

«Nos causa preocupación la influencia que tendrían las economías ilegales, en particular la minería ilegal, durante la campaña y proceso electoral para la elección de nuestros próximos gobernantes. Tratarán de infiltrarse en los partidos políticos para promover candidaturas afines a sus intereses y destinarán parte de las ganancias de sus ilícitas actividades para tal fin», dijo la presidenta de la Snmpe, Julia Torreblanca, durante un evento minero celebrado en la ciudad de Arequipa (sur).

Torreblanca expresó que los mineros ilegales desean evitar el control sobre sus actividades, para lo cual precisan políticos que neutralicen a las instituciones fiscalizadoras.

«Más allá de los daños ambientales, la minería ilegal representa una amenaza directa para la seguridad nacional, la conservación de la biodiversidad, la salud pública, la protección de los derechos humanos, la salud y seguridad de los trabajadores, pero también para nuestro sistema democrático e institucionalidad», señaló la presidenta de la Snmpe.

Ante esta amenaza, Torreblanca exhortó a que se firme un «pacto de transparencia» en el que todos los ciudadanos se comprometan a vigilar el actuar de las organizaciones políticas participantes en las elecciones generales.

Los comicios se celebrarán en abril de 2026 para elegir a un presidente, así como a nuevos representantes del Legislativo. 

Con información de Agencia Sputnik

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024