Golpes de pecho; o ¿golpes de estado? Por Juan Cárdenas

No exageren que no es para tanto. En el fragor de su bronca, la una denuncia ser víctima de odio mortal, digo de género; el otro por interpuesta persona de su flamante contratación “todo terreno”, (ora RC, ora Tópic, “aura” gobierno), no se quedó atrás y le acusa de golpista a alguien que ni siquiera tiene partido, ni bases, ni razones, ni nada. Pero como suena bonito para los odiadores, quiere crucificarle junto a cualquiera que se le cruce en su camino a la reelección para seguir siendo “su presidente”. Señora electoral, aquí y en la cochinchina eso es campaña anticipada; pero como su hermanito se “sacrifica” en el servicio exterior, del que no sabe ni papa, ¿se hará de la vista gorda? Sigamos. Ambos concurren al TCE, precisamente donde se sacan los ojos entre “magistrados”, disputándose esa especie de comisaría, como hace poco lo hizo el banquero en el CPCCS, imponiendo a la fuerza, de noche y con policía en mano a un tal Hernán Ulloa, ¿recuerdan? Y nos tendrán con este distractor, mientras persiste una ola migratoria de 100 mil desdichados compatriotas, la inseguridad, con 84 fugados de las cárceles este año, incluido Fito, la violencia, los asaltos, secuestros, extorsión; amén de la pobreza extendida a los 4 quintiles del 80% de la población. Sólo están bien los que se tomaron el poder para hacer buenos negocios. Y quieren seguir.

El baby Torres no descansa en hacer méritos para servir al amo de turno. Proclamó la orden de que ningún ministro irá a la Asamblea Nacional a rendir cuentas a su juez natural. Lo grave es que lo dice alguien que conoce las dos funciones privativas de la Legislatura: legislar y FISCALIZAR. Eso sí es atentatorio contra la Democracia que se sustenta en la autonomía de las cinco funciones del Estado y en orden de prelación, primera es la Legislativa. Pero como están en campaña anticipada, todo vale. Ahora los ministros, en vez de someterse OBLIGATORIAMENTE al órgano de control político, han salido en estampida a defender al jefe-candidato; y para asegurar sus postulaciones en la lista 7 del PRIAN, digo de ADN. Cualquiera se confunde, es que vienen de la misma matriz…

El Guarderitas es de colección. Quiso bajarse a los alcaldes que le caen mal. O sea, a todos. Ahora sabemos por qué. No quiere en puesto alguno a nadie que no tenga visa a los Estados Unidos. Mucho menos en la Vicepresidencia. ¿En serio? Este huiñachishca del imperio es de cuidado porque se las ingenia para retener su espacio de manipulación. Para él, la vida no vale nada si no tiene el sello de la Embajada. Pertenece a la jauría odiadora que ensucia hasta lo que piensa por su frenético anticorreísmo. La solución para sanear la política de estos fraudulentos está en nuestras manos, votando por la Patria de todos. Tenemos la esperanza de que surja desde la sensatez y la vocación de reconstruir esta tragedia, la UNIDAD de patriotas progresistas. En su defecto, tenemos el binomio de la esperanza que encarnan LUISA y DIEGO; y con la lista 5 de Revolución Ciudadana devolveremos al País su estado de bienestar, el Sumak kawsay.

Confirmado.net