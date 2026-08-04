Feriado del 10 de agosto: ya se vendió el 50 % de los pasajes de Guayaquil a Cuenca y aumenta la demanda de boletos

A pocos días del feriado por el Primer Grito de Independencia, que permitirá un descanso de tres días entre el 8 y el 10 de agosto, las cooperativas de transporte que cubren la ruta Guayaquil–Cuenca reportan un fuerte incremento en la venta de boletos.

Una de las principales operadoras informó que ya comercializó el 50 % de sus pasajes y prevé una ocupación total conforme se acerque el fin de semana largo.

La demanda de pasajes a Cuenca crece por el feriado del 10 de agosto

Las empresas de transporte interprovincial comenzaron a registrar un importante movimiento de pasajeros que buscan asegurar su viaje con anticipación.

Según personal de una de las cooperativas que opera la ruta Guayaquil–Cuenca, la mitad de los boletos disponibles ya fueron vendidos cuando aún falta cerca de una semana para el inicio del feriado.

Los viajeros buscan evitar quedarse sin cupo, una situación que suele repetirse durante los fines de semana largos con mayor afluencia turística.

El sábado 8 de agosto será el día con mayor movimiento

Las operadoras proyectan que la mayor cantidad de pasajeros viajará entre el viernes 7 y el sábado 8 de agosto.

La jornada más intensa será el sábado, cuando las empresas incrementarán sus frecuencias para atender la alta demanda de usuarios que se movilizarán hacia la capital azuaya.

En algunos horarios se prevé la salida de hasta tres buses cada media hora.

Tarifas, horarios y servicios para viajar de Guayaquil a Cuenca

El valor del pasaje se mantiene en 15 dólares.Las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y niños entre 2 y 10 años acceden a una tarifa preferencial de 8 dólares, conforme a la normativa vigente.

Durante el feriado las cooperativas mantendrán atención desde las 04:00 hasta las 22:00, con servicios directos, conexión wifi, aire acondicionado y monitoreo de seguridad en sus terminales.

Otra cooperativa también reporta alta ocupación

Otra empresa que opera desde el norte de Guayaquil informó que ya registra alrededor del 40 % de los cupos reservados para el feriado.

La operadora mantiene salidas cada hora y estima que la ocupación continuará aumentando conforme se acerque el inicio del descanso nacional.

Recomendación para quienes viajarán en el feriado

Las empresas recomiendan comprar los boletos con anticipación debido a que la demanda suele incrementarse durante los últimos días previos al feriado.

Además de garantizar un asiento, la compra anticipada permite elegir horarios más convenientes y evitar largas filas en las terminales terrestres.

Con información de – El Universo