Portavoz de defensa chino rechaza retórica de «amenaza de China» en nuevo libro blanco de defensa de Japón

BEIJING, 4 ago (Xinhua) — Un portavoz del sector de defensa de China refutó hoy martes los contenidos relacionados con las fuerzas armadas chinas incluidos en el nuevo libro blanco de defensa de Japón, y señaló que exagera la retórica de la llamada «amenaza de China», lo cual sirve simplemente como una excusa para que Japón disminuya las restricciones a su propia expansión militar.

En respuesta a una pregunta al respecto hecha por periodistas, Chen Xi, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China, dijo que las acusaciones falsas de Japón contra China son un típico caso de «un ladrón que pide ‘detengan al ladrón'». Expresó el profundo descontento de China y su firme oposición al libro blanco.

Chen Xi, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional de China

Las declaraciones fueron hechas después de que el Ministerio de Defensa de Japón publicara su «Defensa de Japón 2026», que describe a las actividades militares chinas como «el mayor reto estratégico de la historia» para Japón. El reporte también critica las actividades militares chinas en zonas alrededor de la región de Taiwan y retrató una situación de seguridad regional cada vez más grave.

Chen desestimó el libro blanco por considerarlo «lleno de falsas narrativas», y dijo que Japón utilizaba las preocupaciones sobre la seguridad como pretexto para eliminar las restricciones de mucho tiempo a sus fuerzas armadas.

De acuerdo con Chen, las autoridades gobernantes de Japón han acelerado la revisión de los tres documentos de seguridad claves del país, lo que ha incrementado continuamente el gasto en defensa, expandido las capacidades de ataque de largo alcance e intentado incorporar la expansión militar dentro de sus instituciones, industrias y opinión pública nacionales.

Chen advirtió que el «nuevo militarismo» de Japón se ha convertido en un serio desafío al orden internacional de posguerra y en una amenaza real a la paz y estabilidad de la región.

El portavoz también reiteró que la cuestión de Taiwan concierne a la soberanía e integridad territorial de China, además, es relevante para el fundamento político de las relaciones entre China y Japón.

«Instamos a Japón a reflexionar seriamente sobre su historia de agresión, dejar de interferir en los asuntos internos de China, dejar de engañar a los ciudadanos japoneses y a la comunidad internacional, así como abstenerse de seguir por el camino equivocado de la remilitarización», dijo Chen. Fin