Volumen de industria de IA de China crece 40% superando 1,2 billones de yuanes en 2025

BEIJING, Se estima que el volumen del sector de inteligencia artificial (IA) de China ha superado los 1,2 billones de yuanes (unos 176.700 millones de dólares) en 2025, lo que supone un incremento del 40 por ciento con respecto al año anterior, según informó un instituto de investigación dependiente del Ministerio de Industria y Tecnología Informática.

China contaba con más de 6.600 empresas dedicadas a la IA hasta junio de 2026, lo que representa el 15 por ciento del total mundial, y el país ha desarrollado un sistema industrial completo que abarca desde la infraestructura básica, los modelos y marcos de trabajo y las aplicaciones específicas para cada sector, de acuerdo con la Academia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones de China (CAICT, siglas en inglés).

El segmento de aplicaciones supuso el 55 por ciento de toda la cadena industrial de IA en 2025, con un aumento interanual del 22 por ciento, y el de base representó el 38 por ciento, con un crecimiento del 59 por ciento, mientras que el segmento dedicado a modelos y marcos de trabajo cubió el 7 por ciento, alcanzando un crecimiento del 189 por ciento.

El sector está muy concentrado en unas pocas regiones, ya que Beijing, Guangdong, Shanghai, Zhejiang y Shandong acogen más del 80 por ciento del total del país, de acuerdo con la CAICT. Los modelos de gran tamaño, agentes y chips de IA están evolucionando rápidamente, mientras que los productos de IA se están diversificando, con su uso extendiendo a los sectores tradicionales.

La CAICT ha liderado la elaboración de dos normas sectoriales sobre la definición del sector de IA y la identificación de las empresas dedicadas a la IA, con el objetivo de proporcionar normas unificadas para las estadísticas del sector, la elaboración de políticas y las prácticas empresariales.

China seguirá impulsando su iniciativa «IA Plus» para fomentar la integración amplia y profunda de la IA en diversos sectores y ámbitos de la economía y la sociedad.

Con información de – Xinhua