Daniel Noboa viajará a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

El presidente Daniel Noboa oficializó su viaje a Colombia para asistir a la ceremonia de posesión del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, que se realizará el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali. La decisión fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 463, suscrito el 3 de agosto, en el que el mandatario dispuso notificar a la Asamblea Nacional sobre su desplazamiento y declarar en comisión de servicios a la delegación oficial que lo acompañará.

De acuerdo con el decreto, la comitiva estará integrada por representantes de ministerios, secretarías y otras entidades del Estado, cuya participación será coordinada por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete. Además, se establece que los viáticos y demás gastos del viaje serán cubiertos con el presupuesto de las instituciones a las que pertenecen los integrantes de la delegación.

En los considerandos del documento, el Ejecutivo señala que la presencia de Noboa en la ceremonia constituye un acto oficial de representación del Estado ecuatoriano y busca fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación entre Ecuador y Colombia. La investidura de Abelardo de la Espriella se celebrará el 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y marcará un hecho histórico al convertirse en la primera posesión presidencial de Colombia realizada fuera de Bogotá, tras la autorización del Congreso de ese país.

Con información de Informa Ecuador