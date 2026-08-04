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August 4, 2026

Daniel Noboa viajará a Colombia para asistir a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

  • agosto 4, 2026
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El presidente Daniel Noboa oficializó su viaje a Colombia para asistir a la ceremonia de posesión del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, que se realizará el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali. La decisión fue formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 463, suscrito el 3 de agosto, en el que el mandatario dispuso notificar a la Asamblea Nacional sobre su desplazamiento y declarar en comisión de servicios a la delegación oficial que lo acompañará.

De acuerdo con el decreto, la comitiva estará integrada por representantes de ministerios, secretarías y otras entidades del Estado, cuya participación será coordinada por la Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete. Además, se establece que los viáticos y demás gastos del viaje serán cubiertos con el presupuesto de las instituciones a las que pertenecen los integrantes de la delegación.

Decreto_Ejecutivo_No._463_20260703193439Descarga

En los considerandos del documento, el Ejecutivo señala que la presencia de Noboa en la ceremonia constituye un acto oficial de representación del Estado ecuatoriano y busca fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación entre Ecuador y Colombia. La investidura de Abelardo de la Espriella se celebrará el 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y marcará un hecho histórico al convertirse en la primera posesión presidencial de Colombia realizada fuera de Bogotá, tras la autorización del Congreso de ese país.

Con información de Informa Ecuador

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