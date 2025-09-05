Urgente!

September 5, 2025

Exposición mundial en el suroeste de China exhibe innovaciones desde robots hasta drones de entrega de pedidos

  • septiembre 5, 2025
  • 2 Min Read

CHONGQING, La Exposición Mundial de la Industria Inteligente 2025 comenzó hoy viernes en la municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China, reuniendo a más de 600 empresas nacionales e internacionales para mostrar innovaciones en varios sectores, incluida la conducción autónoma, los hogares inteligentes y la economía de baja altitud.

China inaugura la Exposición de Industria Inteligente 2025 con 600 empresas globales y tecnologías de IA, drones, hogares inteligentes y movilidad conectada. Foto: Internet

La exposición de cuatro días de duración abarca un área de exhibición cubierta de 130.000 metros cuadrados y un espacio al aire libre de 40.000 metros cuadrados.

El enfoque de este año se centra en temas de «IA+» y «Vehículos de nueva energía conectados inteligentes».

La exposición presenta más de 3.000 artículos innovadores en varios sectores, incluyendo tecnología de conducción autónoma, soluciones de conectividad para vehículos e innovaciones en baterías.

También destacan grandes modelos para la gobernanza de megaciudades, así como tecnologías, productos y soluciones integradas de vanguardia relacionadas con la conectividad de electrodomésticos y hogares inteligentes.

La exposición también utiliza 5G, realidad mixta y simulación digital en 3D, entre otras tecnologías de la información, para presentar vívidamente escenarios de aplicación, incluida la entrega de pedidos a través de drones de baja altitud, la conducción asistida integral en múltiples entornos y la interacción humano-robot. La exposición presenta a Singapur como su invitado de honor.

Confirmado.net – Xinhua

