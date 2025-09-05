Exposición mundial en el suroeste de China exhibe innovaciones desde robots hasta drones de entrega de pedidos

CHONGQING, La Exposición Mundial de la Industria Inteligente 2025 comenzó hoy viernes en la municipalidad de Chongqing, en el suroeste de China, reuniendo a más de 600 empresas nacionales e internacionales para mostrar innovaciones en varios sectores, incluida la conducción autónoma, los hogares inteligentes y la economía de baja altitud.

China inaugura la Exposición de Industria Inteligente 2025 con 600 empresas globales y tecnologías de IA, drones, hogares inteligentes y movilidad conectada. Foto: Internet

La exposición de cuatro días de duración abarca un área de exhibición cubierta de 130.000 metros cuadrados y un espacio al aire libre de 40.000 metros cuadrados.

El enfoque de este año se centra en temas de «IA+» y «Vehículos de nueva energía conectados inteligentes».

La exposición presenta más de 3.000 artículos innovadores en varios sectores, incluyendo tecnología de conducción autónoma, soluciones de conectividad para vehículos e innovaciones en baterías.

También destacan grandes modelos para la gobernanza de megaciudades, así como tecnologías, productos y soluciones integradas de vanguardia relacionadas con la conectividad de electrodomésticos y hogares inteligentes.

La exposición también utiliza 5G, realidad mixta y simulación digital en 3D, entre otras tecnologías de la información, para presentar vívidamente escenarios de aplicación, incluida la entrega de pedidos a través de drones de baja altitud, la conducción asistida integral en múltiples entornos y la interacción humano-robot. La exposición presenta a Singapur como su invitado de honor.

Confirmado.net – Xinhua