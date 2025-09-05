Corte Constitucional no da paso a propuestas del Gobierno para eliminar el CPCCS, enjuiciar a jueces constitucionales, el retorno de casinos y la castración química 

La CC dio paso vía enmienda a las iniciativas para implementar el trabajo por horas en el sector turístico y reducir asambleístas

La Corte Constitucional (CC) desestimó cuatro propuestas del presidente Daniel Noboa con las que buscaba eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), permitir procedimientos de juicio político en contra de los jueces de la CC, el retorno de casinos en hoteles y permitir la castración química para sentenciados por violación.

La Corte Constitucional del Ecuador se pronunció sobre las propuestas del Gobierno de enmiendas y reformas parciales a la Constitución para ir a una consulta popular. Foto: Alfredo Cárdenas.

A la vez, dio paso a las iniciativas para implementar el trabajo por horas en el sector turístico y reducir asambleístas.

Este jueves, 4 de septiembre de 2025, el organismo de control constitucional se pronunció sobre las propuestas de enmienda y reforma parcial a la Constitución de la República, así como iniciativas de consulta popular que impulsó el Ejecutivo.

En este marco, la CC resolvió que la contratación laboral por horas en el sector turístico trata un ajuste limitado, aplicable únicamente a este campo y en la primera relación laboral, que respeta los derechos adquiridos y responde a la naturaleza estacional de esa actividad económica.

En tanto, que sobre la propuesta para reducir el número de asambleístas, la Corte sostuvo que mantiene los criterios de representación territorial y poblacional, y no altera el carácter democrático del Estado.

Ambas preguntas fueron admitidas a trámite para que se proceda vía enmienda constitucional.

Por otro lado, respecto a la intención de eliminar el CPCCS, la Corte Constitucional concluyó que en línea con los precedentes jurisprudenciales, la supresión de un órgano constitucional alteraría la estructura del Estado, por lo que no procede vía enmienda.

En tanto que sobre la propuesta de seguir juicio político a jueces de la Corte Constitucional, el órgano observó que esto comprometía principios fundamentales de la Constitución, como son la independencia judicial y el sistema de pesos y contrapesos, por lo que tampoco fue admitida.

A su vez, sobre el planteamiento de introducir, mediante reforma parcial a la Constitución, un mecanismo de castración química obligatoria y un registro confidencial para personas con sentencia condenatoria por delitos sexuales, la CC declaró que la propuesta no procede por reforma parcial, al considerar que no es idóneo para proteger de forma efectiva a las víctimas de delitos sexuales, y que el registro sería excesivamente indeterminado, sin claridad sobre su alcance y temporalidad.

Además, aclaró la Corte, no se verificó sustento científico que demuestre que la castración química reduce la reincidencia y que los delitos sexuales dependen solo del impulso sexual.

Mientras que sobre la propuesta de consulta popular para permitir la reapertura de casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas, establecer un tributo del 25% de las ventas y destinar lo recaudado a programas contra la desnutrición crónica infantil, la Corte Constitucional resolvió que los considerandos y la pregunta no cumplen con los parámetros constitucionales.

La CC resolvió que los considerandos no cumplen con la exigencia de claridad ni con una relación directa con la pregunta consultada, generando confusión en el elector sobre temas de los cuales carece de suficiente información; mientras que la pregunta era compuesta, pues incluía tres temas distintos: reapertura de casinos en hoteles de cinco estrellas, creación del tributo y destino específico de lo recaudado.

“Al obligar la votación en bloque, se limitaba la libertad del elector”, concluyó la CC. (I)

