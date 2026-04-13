Exposición de videoarte entre China y América Latina en ciudad china de Chongqing realza intercambios culturales

CHONGQING, Una exposición de videoarte entre China y América Latina, que realiza los intercambios culturales y el aprendizaje mutuo entre artistas chinos y latinoamericanos, fue inaugurada recientemente en el Museo de Arte Contemporáneo de Chongqing, en el suroeste de China.

Bajo el título «Raíces y ramas más allá del Pacífico», la muestra reúne 59 obras de artistas de China y 17 países latinoamericanos, lo que la convierte en una de las mayores celebradas en el país asiático en los últimos años que contempla esta expresión artística procedente de la región.

Los visitantes se sumergen en un amplio espectro de manifestaciones visuales, desde las primeras obras de video concebidas hace décadas hasta piezas de vanguardia generadas por inteligencia artificial (IA), así como instalaciones interactivas.

Entre otros temas, se explora la protección del medio ambiente, el patrimonio cultural, las realidades sociales y la innovación tecnológica.

De tal modo, los artistas plasman sus observaciones en torno a experiencias locales y, al mismo tiempo, se fomenta el diálogo entre diferentes civilizaciones.

Según la curadora mexicana Elizabeth Ross, el concepto de «raíces» hace referencia a los orígenes culturales y los fundamentos espirituales de distintas naciones, mientras que con «ramas» se quiere simbolizar las conexiones orgánicas establecidas por medio del arte, en las cuales se refleja el aprendizaje mutuo y el desarrollo compartido.

Aunque China y América Latina están geográficamente alejadas, poseen similitudes en términos sociales y culturales, señaló Ross y agregó que el arte de la región tiende a poner de relieve esas realidades y las preocupaciones humanas, mientras que los artistas chinos se están adentrando en nuevas posibilidades en cuanto a tecnología y formas narrativas.

El artista chino Tong Wenmin afirmó que esta clase de aproximaciones permite a los creadores de diferentes orígenes culturales abordar cuestiones humanas comunes y renovar sus perspectivas a través de la diversidad.

«Interacciones tan dinámicas son muy valiosas», comentó. Otro creador chino, Pu Yingwei, presentó su trabajo «Apocalipsis del nuevo mundo», una animación de 20 minutos que combina imágenes en 3D y modelos producidos gracias a IA.

En ella, a partir de la inspiración surgida de sus viajes internacionales, se narra la historia de un robot que busca la conciencia de sí mismo en Múltiples mundos.

Pu incorpora, en particular, sus experiencias a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Así, entrelaza relaciones personales con contextos interculturales.

He Guiyan, destacado crítico de arte contemporáneo chino y director del museo, manifestó que los intercambios y la cooperación chino-latinoamericana en el ámbito artístico revisten un gran significado y sostuvo que, especialmente en el proceso de aprendizaje mutuo entre civilizaciones,los artistas pueden examinar cuestiones que se encuentran eco en todas las culturas.

La exposición permanecerá abierta hasta el 6 de mayo.

Confirmado.net – Xinhua