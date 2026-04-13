Urgente!

La crisis en Oriente Medio amenaza la seguridad alimentaria global
El Papa clama por la paz desde Argelia y advierte de las «tentaciones neocoloniales»
Inamhi advierte: altas temperaturas continuarán en el Litoral de Ecuador del 13 al 16 de abril
Colombia desgravará importaciones ecuatorianas «necesarias» para el país
April 13, 2026

La crisis en Oriente Medio amenaza la seguridad alimentaria global

  • abril 13, 2026
  • 0
  • 81
  • 3 Min Read

El número de personas que padecen hambre en el mundo podría alcanzar la cifra récord de 673 millones, advirtió el Consejo de Seguridad de Rusia.

La prolongación de la crisis en Oriente Medio pone en peligro la seguridad alimentaria mundial, advirtió este lunes el secretario adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Alexánder Máslennikov.

«La escalada del conflicto en Oriente Medio plantea riesgos cada vez mayores para los sistemas alimentarios y el comercio, lo que tiene un impacto negativo considerable en la seguridad alimentaria mundial», subrayó en un comunicado, indicando que el principal factor que crea el riesgo es el bloqueo del estrecho de Ormuz, que «ya ha provocado la interrupción de las cadenas de suministro de alimentos y materias primas».

El alto cargo afirmó que, en el futuro, la seguridad alimentaria mundial se verá afectada negativamente por «la magnitud de los daños sufridos en los países de la región en las plantas de producción de fertilizantes agrícolas, así como en la infraestructura energética para la producción de gas natural licuado (GNL), utilizado en su fabricación». Otro factor negativo es el aumento significativo del coste del flete marítimo, que afecta a la rentabilidad del sector agroindustrial, agregó.

Consecuencias drásticas

En ese contexto, señaló que el déficit de volumen físico de alimentos podría materializarse hacia el tercer o cuarto trimestre de 2026. De acuerdo con Máslennikov, a largo plazo, las pérdidas totales en los mercados alimentarios mundiales podrían ascender entre el 0,5 % y el 2 % del PIB mundial, lo que equivale a «pérdidas de entre 0,7 y 2,2 billones de dólares«.

Además, advirtió que el número de personas que padecen hambre en el mundo podría aumentar en 45 millones hasta alcanzar la cifra récord de 673 millones de personas.

Al mismo tiempo, señaló que Rusia se encuentra en una posición sólida para aumentar el suministro de alimentos a Oriente Medio, así como a países de Asia, África y América Latina.

El estrecho de Ormuz, la verdadera ‘arma’ de Irán

  • El pasado martes, EE.UU. e Irán pactaron una tregua de dos semanas y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20 % de todo el petróleo y el gas que se comercia en el mundo.
  • Sin embargo, el estrecho marítimo ha permanecido cerrado ‘de facto’ desde el anuncio. Después de la ronda de negociaciones en Islamabad, que arrancó el pasado sábado y terminó sin el resultado esperado debido a varios desacuerdos entre ambas partes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que bloquearía el estrecho de Ormuz y que otros países se sumarían a su iniciativa.
  • Mientras, desde la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán han recordado a EE.UU. que Irán «tiene plena autoridad sobre la gestión inteligente del estrecho de Ormuz» y cualquier intento por parte de buques militares de pasar por la vía marítima será tratado con severidad.

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

La cifra de palestinos muertos en Gaza

Israel continúa los ataques sobre Gaza mientras reajusta el despliegue de

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Al menos cinco muertos tras colisionar dos

Evacuados con éxito cerca de 400 pasajeros a bordo de un

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Justicia argentina tratará denuncia contra decreto de

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la justicia argentina

admin
enero 2, 2024