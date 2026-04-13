El Papa clama por la paz desde Argelia y advierte de las «tentaciones neocoloniales»

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) –

El Papa León XIV ha clamado por la paz y ha advertido de las «tentaciones neocoloniales» en sus primeros mensajes pronunciados desde Argelia, la primera parada de su viaje a África, que se prolongará hasta el próximo 23 de abril.

«Si logran dialogar con las inquietudes de todos y mostrar solidaridad con el sufrimiento de tantos países, cercanos y lejanos, su experiencia puede contribuir a imaginar y alzar una mayor justicia entre los pueblos. No multiplicando incomprensiones y conflictos, sino respetando la dignidad de cada persona y dejándose conmover por el dolor ajeno, podrán convertirse en protagonistas de un nuevo rumbo de la historia, hoy, más urgente que nunca, ante las continuas violaciones del derecho internacional, las tentaciones neocoloniales», ha subrayado.

Así lo ha indicado León XIV, este lunes, durante un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Centro de Convenciones ‘Djamaa el Djazair’ de Argel.

El Papa ha subrayado que es «injusto» que haya «quien acumula riquezas y permanece indiferente ante los demás», y ha añadido que la acción política debe encontrar «su criterio en la justicia, sin la cual no hay paz auténtica» y que se expresa, según ha dicho, «en la promoción de condiciones equitativas y dignas para todos».

También ha pedido no convertir el Mediterráneo y el Sáhara en «cementerios donde muere la esperanza» y ha invitado a luchar contra quienes «se lucran de la desgracia ajena», como recoge ‘Vatican News’.

«Si profundizamos en su historia sin simplificaciones ni ideologías, encontraremos allí ocultos inmensos tesoros de humanidad, porque el mar y el desierto son desde hace milenios lugares de enriquecimiento mutuo entre pueblos y culturas. Ay de nosotros si los convertimos en cementerios donde muere también la esperanza. Liberemos del mal estos inmensos depósitos de historia y de futuro. Multipliquemos los oasis de paz, denunciemos y eliminemos las causas de la desesperación, luchemos contra quienes se lucran con la desgracia ajena», ha insisitido.

Por otro lado, en su visita al monumento de el Maqam Echahid, el Memorial de los Mártires Argelinos, el Papa ha hecho un llamamiento «a los hombres y las mujeres de paz».

«El futuro pertenece a los hombres y a las mujeres de paz», ha exclamado, al tiempo que ha advertido de que «la paz no es sólo ausencia de conflicto, sino expresión de justicia y de dignidad».

Además, ha subrayado que esta paz es posible «solamente con el perdón». «Sé cuán difícil sea perdonar. Sin embargo, mientras los conflictos se multiplican continuamente en todo el mundo, no se puede añadir resentimiento al resentimiento, de generación en generación», ha precisado.

Con información de EUROPA PRESS