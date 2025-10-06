Urgente!

October 6, 2025

Estas son las vías cerradas por el paro nacional hoy lunes, 6 de octubre

Provincias como Imbabura siguen bloqueadas. 

El paro de los movimientos sociales por el retiro del subsidio al diésel continúa en Ecuador.

Las manifestaciones y bloqueos de vías en algunos tramos han persistido, especialmente en el norte del país. 

Ecuador inicia su tercera semana de protestas por el retiro del subsidio de combustible.

En las primeras horas de este lunes, en la tercera semana del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), estas son las vías que presentan bloqueos: 

Provincia de Pichincha

-Quito – Cayambe, cerrada por aglomeración de personas en Cajas Jurídico – El Prado.

-Tabacundo – Cajas, cerrada sector La Virgen por manifestaciones.

Provincia de Imbabura

-Natabuela – Antonio Ante, cerrada a la altura de los semáforos de Natabuela.

-Otavalo – Cajas, cerrada.

-Ibarra – Zuleta – Cayambe, cerrada a la altura del barrio San Francisco (La Esperanza) y puente de Rumipamba.

-Otavalo – Cotacachi, cerrada a la altura de Carabuela y Peguche.

-Eje vial rural Otavalo – Quiroga, cerrada.

Confirmado.net – El Universo

