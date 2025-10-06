Urgente!

October 6, 2025

Gobierno chino empleará a 7.000 profesores jubilados para trabajar en zonas rurales

BEIJING, El Gobierno chino planea contratar este año a 7.000 maestros jubilados para trabajar en escuelas de educación obligatoria de áreas rurales del país, según un comunicado publicado conjuntamente por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda.

La campaña forma parte de un plan de acción lanzado por el Gobierno en 2018 para mejorar la calidad de la educación rural mediante el reclutamiento de docentes jubilados para enseñar en dichas áreas.

De acuerdo con el comunicado, la campaña de contratación estará dirigida principalmente a directivos, personal de investigación docente y profesores jubilados de no más de 65 años.

Los docentes contratados en el marco del plan trabajarán en escuelas de distritos, poblados y aldeas en zonas que han superado la pobreza, distritos étnicos subdesarrollados, regiones fronterizas y otras áreas con escasez de recursos docentes.

Confirmado.net – Xinhua

