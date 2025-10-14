Estas son las vías cerradas por el paro nacional este martes, 14 de octubre 

Los bloqueos viales causan inconvenientes a la ciudadanía.

El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) entra en su día 23.

Varias vías de la Sierra norte han registrado en las últimas horas bloqueos de manifestantes por el retiro del subsidio del diésel.

Las protestas y movilizaciones en algunas provincias comenzaron el 22 de septiembre.

Imbabura ha sido el centro de las protestas en las últimas semanas.

Estas son las vías cerradas en las primeras horas de este martes, 14de octubre, según el ECU911:

Provincia de Pichincha:

Quito – Cayambe, cerrada sector San José de Ayora – San Isidro de Cajas – La Florencia por manifestaciones.

Tabacundo – Cajas, cerrada sector La Virgen (Loma Gorda).

Diablo- Huma – Cajas Jurídico por manifestaciones – Redondel de Cajas.

Cayambe- Cajas, cerrada sector San Isidro del Cajas – La Florencia – Pingulmi por manifestaciones.

Provincia de Imbabura:

Eje vial rural Pucahuaycu – San Antonio, cerrada por manifestaciones.

Otavalo – Cotacachi, cerrada por manifestaciones en ambos sentidos de la E-35 a la altura de Ilumán, Pinsaquí, partidero de Cotacachi, Carabuela y Peguche.

Otavalo – González Suárez, cerrada en los sectores de González Suárez, San Rafael, Espejo y La Magdalena.

Ibarra – Imbaya – Urcuquí, cerrada a la altura de Coñaquí.

Otavalo – Selva Alegre, ingreso hacia la vía Quiroga – Selva Alegre cerrado y a la altura de San Eloy.

Zuleta – Rumipamba (vía Ibarra – Olmedo / Cayambe), cerrada a la altura del barrio San Francisco (La Esperanza) y puente de Rumipamba.

Provincia de Loja:

Loja – Saraguro, cerrada sector El Durazno, manifestaciones y presencia de rocas sobre la calzada. (I)

Confirmado.net – El Universo