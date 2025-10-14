Ministerio de Comercio de China insta a Estados Unidos a mostrar sinceridad para negociaciones comerciales 

BEIJING, El Ministerio de Comercio de China instó hoy martes a la parte estadounidense a corregir sus prácticas equivocadas lo antes posible, mostrar sinceridad para las conversaciones comerciales y trabajar con China en la misma dirección.

Un portavoz de la cartera emitiendo estas declaraciones al comentario sobre la afirmación de Estados Unidos de que China había pospuesto una llamada telefónica sugerida para discutir sus recientes controles a las exportaciones de tierras raras y una sugerencia estadounidense de que ambas partes deberían encontrar una manera de regresar a una situación estable.

El portavoz dijo que China ya había notificado a la parte estadounidense, a través del mecanismo bilateral de diálogo sobre control de exportaciones, antes de hacer el anuncio de las medidas pertinentes de control de exportaciones, y señaló que ambas partes han venido manteniendo una comunicación en el marco del mecanismo de consulta económica y comercial China-Estados Unidos y habían realizado conversaciones a nivel de trabajo tan recientemente como el lunes.

«La parte estadounidense no puede buscar conversaciones por un lado mientras amenaza con introducir nuevas restrictivas por otro lado.

Esto no es la manera correcta de relacionarse con China», añadió el funcionario.

Confirmado.net – Xinhua