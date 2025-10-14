Imbabura: represión militar deja 22 heridos y dos detenidos en el día 22 del paro nacional

Comunidades kichwas del pueblo Karanki denuncian violencia en La Esperanza, cantón Ibarra, durante el paso de un convoy humanitario. Entre los heridos está su presidente, Lenin Santiago Farinango.

Sigue la tensión en la provincia de Imbabura y en otros puntos del país. Este 13 de octubre de 2025, en el marco del día 22 del paro nacional, comunidades del pueblo kichwa Karanki denunciaron una fuerte represión militar en La Esperanza, cantón Ibarra, durante las acciones para habilitar las vías por donde transitó un convoy humanitario.

El hecho dejó 22 heridos, entre ellos el presidente del pueblo Karanki, Lenin Santiago Farinango, y varios comuneros de Rumipamba, La Florida, Cashaloma y Naranjito. También se registró la detención de dos jóvenes, identificados como Willy Iles Chano y William Carlosama Pérez.

De acuerdo con los testimonios, entre los heridos hay mujeres y jóvenes con lesiones en la cabeza, piernas y manos. Las comunidades exigen al Gobierno el cese inmediato de la represión y el respeto a los derechos humanos, y reiteran su apertura al diálogo para poner fin a la crisis social.

El paro hoy

‼️#URGENTE

Ciudadanos reportan fuerte represión por parte de la fuerza pública hacia manifestantes en #Otavalo.

▶️@radio_pichincha pic.twitter.com/eO5ge0Y3I0 — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) October 14, 2025

🛑#Atención | Este martes 14 de octubre, en #Otavalo, provincia de #Imbabura, se registran enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, en el día 23 del #ParoNacional2025.#LaRadioDeLasNoticias pic.twitter.com/DAP9QZ2HP3 — Radio Pichincha (@radio_pichincha) October 14, 2025

La llegada del convoy de las Fuerzas Armadas —autodenominado “humanitario”— a La Esperanza, en Ibarra, estuvo marcada por el lanzamiento de gases lacrimógenos hacia las comunidades cercanas. Videos difundidos en redes sociales muestran el despliegue militar realizado para… pic.twitter.com/gnzZm6MTJM — BN (@BNPeriodismo) October 13, 2025

