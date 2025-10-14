Urgente!

Ministerio de Comercio de China insta a Estados Unidos a mostrar sinceridad para negociaciones comerciales 
Estas son las vías cerradas por el paro nacional este martes, 14 de octubre 
Imbabura: represión militar deja 22 heridos y dos detenidos en el día 22 del paro nacional
José Jerí anuncia nuevo gabinete «de amplia base» en Perú
October 14, 2025

Imbabura: represión militar deja 22 heridos y dos detenidos en el día 22 del paro nacional

  • octubre 14, 2025
  • 0
  • 236
  • 2 Min Read

Comunidades kichwas del pueblo Karanki denuncian violencia en La Esperanza, cantón Ibarra, durante el paso de un convoy humanitario. Entre los heridos está su presidente, Lenin Santiago Farinango.

Sigue la tensión en la provincia de Imbabura y en otros puntos del país. Este 13 de octubre de 2025, en el marco del día 22 del paro nacional, comunidades del pueblo kichwa Karanki denunciaron una fuerte represión militar en La Esperanza, cantón Ibarra, durante las acciones para habilitar las vías por donde transitó un convoy humanitario.

El hecho dejó 22 heridos, entre ellos el presidente del pueblo Karanki, Lenin Santiago Farinango, y varios comuneros de Rumipamba, La Florida, Cashaloma y Naranjito. También se registró la detención de dos jóvenes, identificados como Willy Iles Chano y William Carlosama Pérez.

De acuerdo con los testimonios, entre los heridos hay mujeres y jóvenes con lesiones en la cabeza, piernas y manos. Las comunidades exigen al Gobierno el cese inmediato de la represión y el respeto a los derechos humanos, y reiteran su apertura al diálogo para poner fin a la crisis social.

El paro hoy 

Confirmado.net

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020