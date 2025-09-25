Urgente!

September 25, 2025

Estas son las vías cerradas por el paro nacional en Ecuador este jueves, 25 de septiembre

  • septiembre 25, 2025
  • 2 Min Read

El ECU 911 emitió el reporte del estado de las vías. 

En Ecuador vías permanecen cerradas en varias provincias por presencia de manifestantes este jueves, 25 de septiembre.

Grupos de personas se mantienen en las carreteras en el marco del paro anunciado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) a escala nacional. La convocatoria por parte del movimiento se dio el pasado 18 de septiembre

El ECU 911 realiza el monitoreo de vías del país y hasta las 06:00 de este jueves esta era la actualización: aquí puede revisar el estado de las vías a escala nacional.

Estas son las vías cerradas:

Cotopaxi

  • Pujilí – La Mana (cerrada en el sector Curva de Maca)

Imbabura

  • Ibarra – Zuleta- Cayambe (cerrada a la altura del barrio San Francisco y Puente de Rumipamba).
  • Otavalo -Cotacachi (cerrada en ambos sentidos de la E35 a la altura del partidero de Cotacahi, Iluman y Peguche).
  • Eje vial rural Otavalo Quiroga (cerrada con escombros en San Eloy y Rio Blanco).

Napo

  • El Reventador – Y De Baeza (deslizamientos).
  • San Luis- Túneles de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair Km 105 (cerrada por pérdida de la masa vial).

Pichincha

  • Cusubamba – Cayambe (cerrada por manifestantes en el peaje Cangahua).
  • Tabacundo-Cajas.

Tungurahua

  • Baños – Penipe – Riobamba // Límite Provincial Tungurahua/Chimborazo (cerrada por deslizamientos). (I)

Confirmado.net – El Universo

