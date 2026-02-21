España impulsará «mecanismos de diálogo bilateral» con China en el marco de la Estrategia para Asia

Albares destaca que se creará una comisión interministerial para asuntos de Asia-Pacífico

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que España impulsará «mecanismos de diálogo bilateral» con China en el marco de la nueva Estrategia Española para Asia y Pacífico 2026-29, y también se potenciarán viajes y visitas a la región.

En el acto de presentación en Barcelona de esta estrategia ante los embajadores asiáticos en España, Albares ha sostenido que estos mecanismo seguirán «una senda» iniciada en los últimos años desde su Ministerio, tras lo que ha recordado las visitas del presidente del Gobierno a China, India y Vietnam, y la de los Reyes a China.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el director general de Casa Asia, José Pintor.- DAVID ZORRAKINO – EUROPA PRESS

Ha destacado que, para hacer un mejor seguimiento de la estrategia, se pondrá en marcha por primera vez «una comisión interministerial» para asuntos de Asia-Pacífico, al igual que se ha hecho recientemente con África.

El ministro ha señalado que van a crear «nuevos mecanismos como un Consejo Asesor España-India y una revisión periódica de los objetivos con las fundaciones Consejo».

«NUEVO CENTRO DE GRAVEDAD»

Ha definido a Asia-Pacífico como una región plural y diversa, que «constituye el nuevo centro de gravedad de las relaciones internacionales y con el que España está haciendo una apuesta decidida en los últimos años de profundizar nuestras relaciones con un espíritu de asociación y de cooperación».

Ha subrayado que Europa y Asia son «de los mayores mercados y de las áreas geopolíticas más potentes del mundo», por lo que ha apostado por potenciar las relaciones, y ha afirmado que España contribuye a que la UE tenga una protección estratégica en esta región.

Albares ha reivindicado el multilateralismo y la cooperación frente a la confrontación: «El escenario internacional no puede ser un espacio sin ley en el que unos ganan siempre a costa de otros», ha subrayado, tras lo que también ha defendido trabajar con Asia-Pacífico en los objetivos de la Agenda 2030.

«Sabemos que hay quienes hoy apuestan decididamente por la fuerza y por la coerción. Pero no olvidemos, somos muchos más quienes creemos en un orden internacional fundado en la cooperación y el multilateralismo», ha insistido.

Además, ha destacado que España está «muy cerca» de la visión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para 2045, que se aprobó en 2025, y ha deseado poder culminar el acceso español como socio de diálogo de la ASEAN con la firma del Tratado de amistad y cooperación durante la actual presidencia filipina.

Con información de Europa Press