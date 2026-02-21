Ecuador negociará un acuerdo comercial con Israel

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, anunció que su homólogo Gideon Saar visitará Quito para iniciar las negociaciones.

La ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador , Gabriela Sommerfeld, anunció que el canciller de Israel , Gideon Saar, realizará una visita oficial al país para iniciar las negociaciones de un acuerdo comercial, según dijo en una entrevista con el canal Teleamazonas.

El canciller calificó la visita como «un hito» en la relación entre ambos países y destacó que será «la primera vez que una autoridad de ese nivel llega a nuestro país».

Sommerfeld explicó que Saar tendrá una reunión bilateral con el presidente Daniel Noboa en la ciudad costera de Guayaquil, y que durante el encuentro se prevé la firma de un acuerdo económico que incluirá varios capítulos, entre ellos el inicio de negociaciones comerciales.

El objetivo, señaló, es facilitar el acceso de productos ecuatorianos al mercado israelí ya su área de influencia regional.

Además, indicó que se suscribirá otro convenio con el Ministerio del Interior para profundizar la cooperación en materia de seguridad.

«Hay una agenda que se está trabajando en temas de seguridad», dijo al señalar que en la misma participante delegados de sectores de defensa e inteligencia.

No obstante, la ministra subrayó que la relación bilateral no se limitará a ese ámbito.

«Israel es tecnología, innovación, nos puede transferir mucho conocimiento para hacer nuestra tierra más eficiente», sostuvo.

Confirmado.net – DW