Empresas chinas lideran la región de Asia Pacífico en aplicación de IA 

BEIJING, Las empresas chinas se encuentran a la vanguardia mundial en la adopción de la inteligencia artificial (IA) en el trabajo y son optimistas sobre su potencial, gracias al impulso de jóvenes ambiciosos y con conocimientos digitales, de acuerdo con un informe del Boston Consulting Group (BCG), citado por el periódico China Daily.

El informe señaló que la región de Asia-Pacífico encabeza la exploración y adopción de la IA a nivel mundial y China destaca entre los países líderes, con un 87 por ciento de los encuestados reportando un uso frecuente de herramientas de IA, superando el promedio mundial del 72 por ciento.

Esta fuerte tendencia de adopción abarca todos los niveles laborales, cubriendo a empleados de primera línea, gerentes de nivel medio y altos ejecutivos, lo que refleja una cultura de exploración de abajo hacia arriba y un alto grado de apertura y adaptabilidad a las nuevas tecnologías, de acuerdo con el reporte.

El estudio encontró que el 78 por ciento del total de encuestados en la región de Asia-Pacífico usa IA en el trabajo al menos semanalmente, en comparación con el 72 por ciento a nivel mundial.

Solo el 51 por ciento de los trabajadores de primera línea a nivel global usa IA regularmente, pero la tasa aumenta al 70 por ciento en Asia-Pacífico.

El mayor uso de IA en la región viene acompañado de un mayor entusiasmo, con un 60 por ciento de los encuestados sintiéndose optimistas sobre el potencial de la IA, en comparación con el 52 por ciento a nivel global.

Sin embargo, existe una tensión inherente al uso de la IA, ya que una mayor adopción conduce a un mayor temor a la futura pérdida de empleos.

Aunque los empleados en Asia-Pacífico adoptan la IA a un ritmo más rápido que aquellos en otras zonas, más empleados temen perder sus trabajos, con un 52 por ciento de los encuestados expresando esa preocupación, frente al 41 por ciento a nivel global.

El informe incluye a más de 4.500 empleados de diversas industrias en nueve países de la región. Jeff Walters, director general y socio principal de BCG, resaltó que la velocidad a la que los empleados chinos están adoptando la IA es notable, destacando que esta ola de entusiasmo de abajo hacia arriba, impulsada por los trabajadores de primera línea, se está convirtiendo en una ventaja única para la innovación en IA de China.

El informe indicó que, dada la alta tasa de adopción de IA en China, las preocupaciones sobre su uso son más evidentes.

Solo el 18 por ciento de los empleados de primera línea en China afirmó haber recibido orientación clara sobre cómo usar la IA, lo que significa que la visión estratégica de los ejecutivos de las empresas necesita ponerse al día con las prácticas de los empleados.

Además, la mayoría de las empresas chinas permanecen en la etapa de implementación de herramientas de IA y solo un pequeño número ha comenzado a rediseñar flujos de trabajo o ajustar roles laborales.lo que indica que aún queda por desbloquear una gran cantidad de potencial de productividad.

«La competitividad en la era de la IA no reside en la adopción generalizada de herramientas, sino en su aplicación sistemática y estratégica», puntualizó Jeffrey Wu, director general y socio de BCG, añadiendo que relativamente pocos empleados de primera línea sienten que reciben orientación clara de los ejecutivos de la empresa.

A medida que las empresas en Asia-Pacífico continúan liderando el mundo en adopción e innovación de IA, deben responder a la creciente aceptación de la IA por parte de sus empleados ya la innovación prometida por los agentes de inteligencia artificial, rediseñando sus flujos de trabajo para acomodar la transición, de acuerdo con el informe.

Además, los jefes ejecutivos deben impulsar el cambio de arriba hacia abajo, a través de enfoques como el reciclaje profesional a gran escala, la evaluación y actualización continua de herramientas de IA, la formalización de la gobernanza y el establecimiento de una visión clara de IA, así como de abajo hacia arriba, empoderando a los trabajadores de primera línea nativos digitales mientras cierran las brechas de habilidades para los gerentes medios.

Pan Helin, miembro del Comité de Expertos en Economía de la Información y la Comunicación del Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China, apuntó que la rápida adopción de tecnologías digitales representadas por la IA inyectará un nuevo impulso al crecimiento económico del país y acelerará las actualizaciones digitales e inteligentes en las empresas.

China cuenta con una gran cantidad de talento en ingeniería y profesionales de la IA altamente formados, una infraestructura digital mejorada (como 5G y redes de computación), enormes volúmenes de datos y capacidades de innovación en constante crecimiento, lo que proporciona una base sólida para la formación y adopción de modelos de IA, concluyó Pan.

Aletala formalización de la gobernanza y el establecimiento de una visión clara de IA, así como de abajo hacia arriba, empoderando a los trabajadores de primera línea nativos digitales mientras cierran las brechas de habilidades para los gerentes medios.

Pan Helin, miembro del Comité de Expertos en Economía de la Información y la Comunicación del Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China, apuntó que la rápida adopción de tecnologías digitales representadas por la IA inyectará un nuevo impulso al crecimiento económico del país y acelerará las actualizaciones digitales e inteligentes en las empresas.

China cuenta con una gran cantidad de talento en ingeniería y profesionales de la IA altamente formados, una infraestructura digital mejorada (como 5G y redes de computación), enormes volúmenes de datos y capacidades de innovación en constante crecimiento, lo que proporciona una base sólida para la formación y adopción de modelos de IA, concluyó Pan.

Aletala formalización de la gobernanza y el establecimiento de una visión clara de IA, así como de abajo hacia arriba, empoderando a los trabajadores de primera línea nativos digitales mientras cierran las brechas de habilidades para los gerentes medios.

Pan Helin, miembro del Comité de Expertos en Economía de la Información y la Comunicación del Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China, apuntó que la rápida adopción de tecnologías digitales representadas por la IA inyectará un nuevo impulso al crecimiento económico del país y acelerará las actualizaciones digitales e inteligentes en las empresas.

China cuenta con una gran cantidad de talento en ingeniería y profesionales de la IA altamente formados, una infraestructura digital mejorada (como 5G y redes de computación), enormes volúmenes de datos y capacidades de innovación en constante crecimiento, lo que proporciona una base sólida para la formación y adopción de modelos de IA, concluyó Pan.

Confirmado.net – Xinhua