El italiano Sinner remonta y derrota al alemán Zverev en una ajustada final en Viena

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) –

El tenista italiano Jannik Sinner se proclamó este domingo campeón del torneo de Viena, puntuable para la ATP y que se disputó sobre pista dura cubierta, después de remontar y derrotar al alemán Alexander Zverev en tres sets por 3-6, 6-3, 7-5.

El de San Candido necesitó dos horas y medias para deshacerse del de Hamburgo y sumar su cuarto título de la temporada y apretar algo más la pelea con el español Carlos Alcaraz por acabar número uno del mundo a final de año.

La final arrancó con Zverev dispuesto a plantar batalla a Sinner y acabar con su gran racha de partidos sin perder en superficie cubierta. Lo dejó claro con una rotura en el cuarto juego levantando un 40-0 de su rival y después salvando un 15-40 para hacer bueno el ‘break’. Tuvo dos opciones más para otro segundo quiebre, pero terminó cerrando con solvencia el primer set.

Sin embargo, la reacción del italiano no se hizo esperar y las tornas cambiaron en el segundo parcial. Rompió el primer servicio del jugador alemán y esta vez no ofreció ningún resquicio con su poderoso saque para llevar la final a un tercer y definitivo set.

Sinner mantuvo su firmeza al servicio y continuó sin dar oportunidades de rotura al de Hamburgo, que tras salvar un peligroso 15-40 con 2-2, no pudo hacer lo mismo en un peor momento. Con 5-5, el número dos del mundo rompió su servicio y luego cerró en blanco su segundo título en Viena tras el de 2023.

Con información de EUROPA PRESS

