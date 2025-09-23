El alza del diésel dispara precios de alimentos en mercados de Ecuador

Los efectos del incremento en el precio del diésel ya golpean el bolsillo de los ecuatorianos. En mercados de Quito, Guayaquil y Cuenca se registran alzas significativas en productos básicos como papa, zanahoria y yuca.

Comerciantes aseguran que el costo del combustible ha encarecido el transporte y, con ello, los precios de la canasta básica. En Cuenca, por ejemplo, el quintal de zanahoria subió de 15 a 40 dólares, la yuca de 20 a 42 dólares y la papa de 20 a 38 dólares, según reportó Ecuavisa.

#Televistazo | 🥔🥕 En los mercados de Quito, Guayaquil y Cuenca, se registran alzas de precios en productos básicos como papa y zanahoria.



Los comerciantes atribuyen los incrementos al costo del #diésel. En ese sentido, el Gobierno habilitó una plataforma para denunciar… pic.twitter.com/KOHC47H49f — Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) September 23, 2025

Ante esta situación, el Gobierno habilitó una plataforma digital para denunciar posibles casos de especulación. La directora de Control de Precios, María Gabriela Carpio, informó que ya se han recibido 250 denuncias.

El impacto del diésel en los alimentos se suma al historial de conflictos sociales en Ecuador. En 2019 y 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lideró protestas masivas justamente contra el alza de combustibles, que derivaron en paralizaciones de carreteras, bloqueos y enfrentamientos con el Estado.

Hoy, el nuevo escenario económico con precios al alza vuelve a encender las alertas sobre un posible resurgimiento de las movilizaciones sociales.

FIN