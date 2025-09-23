Emiliano Sebastian Fernández Balagué: De las Fintech al Negocio Deportivo

Cuando se habla de AstroPay y DLocal, dos de las empresas fintech más exitosas nacidas en Latinoamérica, un nombre destaca inevitablemente: Emiliano Fernández Balagué. Este empresario uruguayo desempeñó un papel clave en la construcción de ambas empresas y hoy sigue innovando al expandirse a nuevas áreas como el negocio deportivo, la gestión de atletas y los proyectos inmobiliarios en los Estados Unidos.
En esta entrevista exclusiva, Emiliano comparte cómo conecta los mundos de los pagos digitales, la inclusión financiera y el emprendimiento deportivo a través de iniciativas pioneras como Sport Summa y Sports Performance Hub (SPH).
¿Cómo conecta las fintech con el negocio deportivo?
Emiliano explica que su trayectoria en el sector fintech, primero con AstroPay, pionera en pagos digitales para América Latina, y luego como cofundador de DLocal (NASDAQ: DLO), una plataforma global de pagos transfronterizos, se centró en resolver problemas estructurales en los mercados emergentes.
«La innovación, la accesibilidad y la escalabilidad son principios que he aplicado tanto en el sector fintech como ahora en el deporte», afirma. «Con Sport Summa y SPH (Sports Performance Hub), el objetivo es aportar estructura profesional y oportunidades a los atletas, especialmente a los de América Latina».
¿Qué papel juega Sport Summa en su visión?
Sport Summa, cofundada con las estrellas del tenis Juan «Pico» Mónaco y Mariano Zabaleta, se ha convertido en una agencia integral de gestión y marketing deportivo. La firma se centra en:
- Representación de atletas a lo largo de sus carreras.
- Marketing deportivo, patrocinios y construcción de marca.
- Estrategias a largo plazo para el crecimiento personal y profesional.
Al conectar a atletas, marcas globales e inversores deportivos, Sport Summa se posiciona como líder en el ecosistema del negocio deportivo.
Qué hace que SPH sea único en Miami: Un Hub de Innovación Deportiva
El Sports Performance Hub (SPH), en Miami-Dade, Florida, está diseñado para ser el complejo deportivo más completo de América. Combina:
- Instalaciones de entrenamiento de alto rendimiento.
- Programas de ciencia deportiva y bienestar.
- Educación y tecnología de vanguardia.
Dado que Miami se está convirtiendo en un centro global para los deportes y será ciudad anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, SPH aspira a ser el punto de encuentro para atletas, marcas deportivas, inversores inmobiliarios e innovadores tecnológicos.
«SPH no es solo una instalación deportiva, es un ecosistema para el desarrollo de atletas y el emprendimiento deportivo«, dice Emiliano Balagué.
Ferbal Capital e Inversiones en Estilo de Vida. ¿Cómo encajan Ferbal Capital y USHI Outdoors en su estrategia?
A través de Ferbal Capital, su family office y plataforma de inversión, Emiliano invierte en proyectos que combinan crecimiento económico e impacto social.
- Inversiones fintech en pagos digitales y blockchain.
- Proyectos de desarrollo inmobiliario en Miami, Brooklyn y Port St. Lucie.
- Marcas de estilo de vida como USHI Outdoors, que se centran en experiencias premium al aire libre y turismo sostenible.
Todas estas iniciativas están conectadas por una visión: mejorar la calidad de vida a través de la innovación y la sostenibilidad.
Impacto Global y Legado. ¿Qué impacto espera crear a nivel mundial?
Para Emiliano Fernández Balagué, la misión es seguir tendiendo puentes:
- De la inclusión financiera en los mercados emergentes a través de las fintech.
- A la infraestructura deportiva en EE. UU., especialmente en Miami.
- A la construcción de ecosistemas que empoderen a las personas y las comunidades.
«Mi esperanza es que estos proyectos no solo tengan éxito comercial, sino que también dejen un legado duradero de innovación y transformación en todo el mundo».
La historia de Emiliano Fernández Balagué es una de disrupción fintech, innovación en el negocio deportivo e inversión inmobiliaria estratégica. Desde el lanzamiento de AstroPay y DLocal hasta la creación de Sport Summa y SPH, él sigue dando forma a industrias con un enfoque claro: empoderar a las personas, impulsar la innovación y dejar un impacto global.
