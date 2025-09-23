Emiliano Sebastian Fernández Balagué: De las Fintech al Negocio Deportivo

Cuando se habla de AstroPay y DLocal, dos de las empresas fintech más exitosas nacidas en Latinoamérica, un nombre destaca inevitablemente: Emiliano Fernández Balagué. Este empresario uruguayo desempeñó un papel clave en la construcción de ambas empresas y hoy sigue innovando al expandirse a nuevas áreas como el negocio deportivo, la gestión de atletas y los proyectos inmobiliarios en los Estados Unidos.

En esta entrevista exclusiva, Emiliano comparte cómo conecta los mundos de los pagos digitales, la inclusión financiera y el emprendimiento deportivo a través de iniciativas pioneras como Sport Summa y Sports Performance Hub (SPH).

Emiliano explica que su trayectoria en el sector fintech, primero con AstroPay, pionera en pagos digitales para América Latina, y luego como cofundador de DLocal (NASDAQ: DLO), una plataforma global de pagos transfronterizos, se centró en resolver problemas estructurales en los mercados emergentes.

«La innovación, la accesibilidad y la escalabilidad son principios que he aplicado tanto en el sector fintech como ahora en el deporte», afirma. «Con Sport Summa y SPH (Sports Performance Hub), el objetivo es aportar estructura profesional y oportunidades a los atletas, especialmente a los de América Latina».

Sport Summa, cofundada con las estrellas del tenis Juan «Pico» Mónaco y Mariano Zabaleta, se ha convertido en una agencia integral de gestión y marketing deportivo. La firma se centra en:

Representación de atletas a lo largo de sus carreras.

Marketing deportivo, patrocinios y construcción de marca.

Estrategias a largo plazo para el crecimiento personal y profesional.

Al conectar a atletas, marcas globales e inversores deportivos, Sport Summa se posiciona como líder en el ecosistema del negocio deportivo.

El Sports Performance Hub (SPH), en Miami-Dade, Florida, está diseñado para ser el complejo deportivo más completo de América. Combina:

Instalaciones de entrenamiento de alto rendimiento.

Programas de ciencia deportiva y bienestar.

Educación y tecnología de vanguardia.

Dado que Miami se está convirtiendo en un centro global para los deportes y será ciudad anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, SPH aspira a ser el punto de encuentro para atletas, marcas deportivas, inversores inmobiliarios e innovadores tecnológicos.

«SPH no es solo una instalación deportiva, es un ecosistema para el desarrollo de atletas y el emprendimiento deportivo«, dice Emiliano Balagué.

A través de Ferbal Capital, su family office y plataforma de inversión, Emiliano invierte en proyectos que combinan crecimiento económico e impacto social.

Inversiones fintech en pagos digitales y blockchain.

Proyectos de desarrollo inmobiliario en Miami, Brooklyn y Port St. Lucie.

Marcas de estilo de vida como USHI Outdoors, que se centran en experiencias premium al aire libre y turismo sostenible.

Todas estas iniciativas están conectadas por una visión: mejorar la calidad de vida a través de la innovación y la sostenibilidad.

Para Emiliano Fernández Balagué, la misión es seguir tendiendo puentes:

De la inclusión financiera en los mercados emergentes a través de las fintech.

A la infraestructura deportiva en EE. UU., especialmente en Miami.

A la construcción de ecosistemas que empoderen a las personas y las comunidades.

«Mi esperanza es que estos proyectos no solo tengan éxito comercial, sino que también dejen un legado duradero de innovación y transformación en todo el mundo».

La historia de Emiliano Fernández Balagué es una de disrupción fintech, innovación en el negocio deportivo e inversión inmobiliaria estratégica. Desde el lanzamiento de AstroPay y DLocal hasta la creación de Sport Summa y SPH, él sigue dando forma a industrias con un enfoque claro: empoderar a las personas, impulsar la innovación y dejar un impacto global.

