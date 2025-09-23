Urgente!

Estas son las vías cerradas por el paro nacional en Ecuador hoy, martes 23 de septiembre
Este lunes, 20 personas fueron detenidas por generar desmanes, bloqueos y ataques contra la autoridad. 

El paro nacional convocado por la Conaie por el retiro del subsidio del combustible entra a su segundo día.

Varios tramos viales estaban cerrados en las últimas horas.

Este lunes, 20 personas fueron detenidas por generar desmanes, bloqueos y ataques contra la autoridad. Dos de ellos son extranjeros.Los disturbios se registraron en tramos de vías de Imbabura, Orellana y Pichincha.Hasta la madrugada de este martes, el ECU 911 había informado de vías con novedades:Azuay

  • Cuenca: calles Simón Bolívar y Luis Cordero.

Cotopaxi

  • Latacunga: sector Guaytacama.

Chimborazo

  • Guamote: sector caserío Hierba Buena.

Imbabura

  • Otavalo: ingreso a San Rafael; Pijal; San Eloy; partidero de Cotacachi; Gonzales Suárez–Caluquí; semáforo de Peguche; Eugenio Espejo; Panamericana y Celiano Aguinaga; calle Sucre y EE. UU.; Comando Valle del Amanecer; puente del río Blanco (vía rural a Quiroga).
  • Antonio Ante: San Roque; semáforo de Natabuela; San Luis de Agualongo.

Pichincha

  • Cayambe: Panamericana Norte, Santa María del Milán (peaje de Oyacoto); Cusubamba; Otón; La Bola de Guachalá.

