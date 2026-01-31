EE.UU. sufre el peor brote de la enfermedad más contagiosa del mundo en décadas

Con 789 casos, el brote en Carolina del Sur ha superado ya el récord establecido por el gran brote de Texas en 2025, el cual se saldó con dos muertes infantiles.

El rápido crecimiento del brote de sarampión en el estado de Carolina del Sur es ahora el más grande en EE.UU., desde que se declaró su eliminación en el país hace más de dos décadas, reportó este martes el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minesota.

Con 789 casos, el brote en Carolina del Sur ha superado ya el récord establecido por el gran brote de Texas en 2025, el cual se saldó con dos muertes infantiles.

Además, hay 557 personas que actualmente están en cuarentena en el estado, lo que significa que pueden haber estado expuestas al sarampión y no tienen inmunidad contra él por vacunación o una infección previa.

La semana pasada, Ralph Abraham, médico y subdirector principal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), declaró en una conferencia que los casos de sarampión importados del extranjero eran los causantes del aumento de la actividad en el país.

«Tenemos comunidades que eligen no vacunarse. Esa es su libertad personal«, indicó Abraham.

Vacunación es la única salida efectiva

La mayor parte de los casos se han dado en niños, casi todos los cuales no estaban completamente vacunados con las dos dosis recomendadas de la vacuna triple vírica (SPR, contra sarampión, paperas y rubéola).

De acuerdo con los datos del departamento de salud, de los 789 casos reportados, más de 700 no estaban vacunados o no habían recibido las dos dosis recomendadas de SPR.

EE.UU. contra la infección

El sarampión fue declarado eliminado en EE.UU. en el año 2000, lo que significa que no ha habido transmisión continua durante más de un año consecutivo.

Sin embargo, la propagación del virus durante el último año ha puesto a EE.UU. en riesgo de perder ese estatus, que la Organización Panamericana de la Salud podría decidir revocar cuando se reúna en abril.

Anteriormente, las autoridades estadounidenses confirmaron dos casos de sarampión en importantes aeropuertos de Nueva Jersey y Massachusetts durante la temporada de viajes navideños.

El virus, altamente contagioso, se transmite por el aire y puede permanecer hasta dos horas en el ambiente tras la salida de una persona infectada. Los síntomas incluyen fiebre alta, tos, secreción nasal, ojos rojos y una erupción cutánea que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

