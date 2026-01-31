Por derrame de hidrocarburo se suspendió temporalmente el servicio de agua en tres cantones de Esmeraldas

Empresa municipal informó que Petroecuador detalló que no existe contaminación del río tras el derrame de crudo en el sector, por lo que se reanudó el servicio.

La producción y el bombeo de agua potable para los cantones Esmeraldas, Rioverde y Atacames fueron suspendidos temporalmente la mañana de este jueves, 29 de enero, por la alerta de un derrame de hidrocarburo registrado cerca de la capital esmeraldeña.

Según la Empresa Mancomunada de Agua Potable y Saneamiento de Esmeraldas (Emapse), el reporte se dio en el sector Dile, en el kilómetro 12, en la parroquia rural San Mateo. Un comunicado de prensa sobre el tema se difundió a las 08:57.

Ante el riesgo de contaminación, se dispuso la suspensión inmediata de la captación de agua del río Esmeraldas y del bombeo desde la planta de tratamiento San Mateo, como medida preventiva para proteger la salud de la población.

La interrupción del servicio tomó por sorpresa a los habitantes de estos cantones, donde la mayoría de la población depende del abastecimiento a través de la red pública.

Por su parte, el Municipio de Esmeraldas y otras instituciones evalúan la situación para activar al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal y definir un plan de contingencia que permita el abastecimiento de agua potable mediante tanqueros distribuidores.

Minutos después, pasadas las 09:00, en un segundo comunicado, la misma entidad de la mancomunidad informó que Petroecuador detalló que no existe contaminación del río tras el derrame de crudo en el sector Dile.

Por ende, las operaciones de la planta de tratamiento de agua potable se reanudaron, detalló la empresa pública.

Este nuevo incidente se suma a otros hechos recientes en la provincia.

El 13 de marzo de 2025, la rotura del Oleoducto del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), en el cantón Quinindé, provocó un derrame de 25.116 barriles de petróleo, que contaminó una extensión de 86 kilómetros desde el punto cero, según informó Petroecuador.

Once parroquias resultaron afectadas y varias playas de los cantones Esmeraldas y Rioverde sufrieron contaminación, impactando gravemente al turismo, la agricultura y la pesca artesanal, además de limitar el acceso al agua potable a cerca de 500.000 personas.

Asimismo, el 12 de septiembre del año pasado, la planta de agua potable de Emapse enfrentó un daño crítico en el transformador de la planta San Mateo, lo que dejó sin servicio a los tres cantones.

En esa ocasión, fue necesario gestionar un transformador de 10 MVA desde Guayaquil para restablecer las operaciones tras varios días de paralización.

Indagaciones sobre derrame

Una perforación clandestina en el poliducto habría sido la causa del derrame de hidrocarburo que obligó a la suspensión temporal del servicio de agua potable en los cantones Esmeraldas, Atacames y Rioverde.

La alerta fue emitida por el ECU 911 a la Policía del Distrito Esmeraldas, luego de las 05:00 de este jueves 29 de enero.

En el sector Tatica, de la parroquia rural San Mateo, se evidenció un derrame de combustible en la línea del poliducto.

Las autoridades verificaron que se habría realizado una conexión ilegal para el robo de combustible, el cual estaba siendo cargado en un camión tanquero tipo tráiler.

Álex Benalcázar, director municipal de Medio Ambiente, confirmó que el hecho ocurrió a un kilómetro del estero Dile, sin que se haya producido contaminación de este afluente del río Esmeraldas.

Uniformados del Grupo Movilizado de Antinarcóticos (GEMA) fueron los primeros en llegar al lugar y aprehendieron a una persona presuntamente implicada en el delito hidrocarburífero. (I)

