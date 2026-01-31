Urgente!

China promete proteger derechos de empresas chinas tras anulación de contrato portuario en Panamá 

BEIJING, China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, declaró hoy viernes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores después de que la Corte Suprema de Panamá anulara el contrato otorgado a una filial de la empresa CK Hutchison Holdings Limited, con sede en Hong Kong, para la operación de las terminales portuarias panameñas.

Tras la anulación del contrato portuario en Panamá a la filial de CK Hutchison, China advierte que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de sus empresas. Foto: Internet-Xinhua

La empresa en cuestión ha declarado que el fallo contradice las leyes bajo las cuales Panamá aprobó la concesión correspondiente otorgada a la empresa, y que esta se reserva todos los derechos, incluidos los procedimientos legales, declaró el portavoz Guo Jiakun en una rueda de prensa.

China tomará todas las medidas necesarias para salvar resueltamente los derechos e intereses justos y legítimos de las empresas chinas, afirmó Guo. 

Confirmado.net – Xinhua

