Colombia reanuda vuelos de repatriación desde Estados Unidos

Colombia ha reanudado los vuelos de repatriación de sus ciudadanos desde Estados Unidos , tan solo unos días antes de la reunión que el presidente colombiano, Gustavo Petro , y su homólogo estadounidense, Donald Trump , sostendrán la próxima semana en la Casa Blanca , informó la Cancillería colombiana.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene el gusto de informar que a partir de hoy, siguiendo nuestro compromiso con el trato digno a nuestros connacionales, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, y en cooperación con la Fuerza Aérea Colombiana, reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos», señaló la Cancillería en su cuenta de X.

La publicación está acompañada de tres fotografías de personas vestidas con sudadera gris, recibidas en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá por funcionarios de Migración Colombia y de la Cruz Roja Colombiana.

Estos fueron vuelos suspendidos hace un año y detonaron la primera crisis entre el Gobierno de Colombia y la nueva administración de Trump, luego de que Petro no autorizara la entrada al país de dos aviones que venían de EE.UU. UU. con deportados, alegando que por venir esposados, no recibirían un trato digno.

«Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece», afirmó el mandatario colombiano en X el 26 de enero de 2025.

Trump respondió de inmediato con la imposición de aranceles del 25% a los productos colombianos, mientras que el Departamento de Estado suspendió por unos días la atención al público en Bogotá para la expedición de visados, pero la crisis se contuvo con gestiones diplomáticas.

Como parte del arreglo Colombia consideró la repatriación de sus ciudadanos, para lo cual envió días después dos aviones a San Diego (California) y Houston (Texas), pero esa operación no continuó debido a varios factores, entre ellos el alto costo de cada vuelo.

Lucha contra el narcotráfico e intervención en Venezuela agravaron crisis bilateral

Después de un año de diferencias por la política migratoria, la lucha contra el narcotráfico y la intervención de EE. UU. En Venezuela , que agravaron la crisis en la relación bilateral, los dos presidentes sostuvieron una llamada telefónica el pasado 7 de enero en la que se acordó una reunión en la Casa Blanca, el próximo 3 de febrero, que es guardada con expectación en Colombia.

Según dijo Petro el pasado martes (27.01.2026), la reunión con Trump será «determinante» para él, a quien EE.UU. UU. le canceló el visado y lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’.

«Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad», dijo el mandatario durante un acto en la Casa de Nariño, sede presidencial.

Ese mismo día pidió a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados «como esclavos y perros perseguidos por las calles».

