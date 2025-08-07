Educación preescolar gratuita en China beneficiará a 12 millones de niños durante el semestre de otoño

BEIJING, La política de educación preescolar gratuita de China cubrirá a todos los niños en su último año de jardín infantil a otoño nivel nacional, lo que representa unos 12 millones de beneficiarios para este semestre de semestre, informó hoy jueves una funcionaria del Ministerio de Hacienda en una conferencia de prensa.

Se espera que la política ahorre a los hogares unos 20.000 millones de yuanes (cerca de 2.800 millones de dólares) en gastos solo durante este semestre de otoño, precisó la viceministra de Hacienda, Guo Tingting.

Las tarifas exentas serán cubiertas conjuntamente por el Gobierno central y los gobiernos locales, con el primero asumiendo la mayor parte de los costos, indicó la funcionaria, tras señalar que las regiones central y occidental del país recibirán un mayor apoyo.

Guo puntualizó que China mejorará la política a su debido tiempo para garantizar que más niños puedan beneficiarse.

China el martes anunció la exención gradual de las tarifas de cuidado y educación para los niños en su último año de jardín de infantes, como parte de esfuerzos más amplios para reducir la carga financiera de la educación y mejorar los servicios de enseñanza pública.

Confirmado.net – Xinhua