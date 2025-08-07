Urgente!

August 7, 2025

No se reportaron emergencias por sismo de magnitud 3,6 en Quito, según entidades de socorro

  • agosto 7, 2025
  • 2 Min Read

Alarmas de carros en las calles y gente con expresiones de miedo fueron algunas de las reacciones por el temblor en la capital.

Un sismo de magnitud 3,6 se sintió en varias zonas de Quito este miércoles, 6 de agosto.

Entidades de socorro de la capital reportaron que no hubo emergencias relacionadas con el movimiento telúrico hasta el momento.

Varias personas bajaron de oficinas y casas a las calles, debido que el temblor se presentó con un remezón fuerte. Sin embargo, no se han registrado daños materiales ni heridos o siniestros de tránsito durante la tarde de este miércoles.

El Cuerpo de Bomberos y la Secretaría de Gestión de Riesgos se mantienen evaluando las zonas periféricas de la ciudad y los sectores donde el suelo es más débil. No obstante, añadieron que se trató de un susto que no escaló a mayores.

El ECU911 también informó que, luego de varios segundos que duró el sismo, puentes, edificios y estructuras se mantienen en su estado normal.

De igual forma, desde el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito indicaron que, tras una leve inspección a la infraestructura, todo se encuentra en orden y las operaciones se mantienen bajo un cronograma normal.

El Instituto Geofísico emitió la alerta en sus redes sociales y constató el monitoreo instantáneo ante posibles réplicas en lo que resta del día. (I)

Confirmado.net – El Universo 

