Concurso de Pintura “Amistad y Paz” invita a estudiantes a reflexionar sobre la historia y los lazos entre China y Ecuador

Emblema oficial del 80.º aniversario de la victoria del pueblo chino en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa

Con motivo del 80.º aniversario de la victoria del pueblo chino en la Guerra de Resistencia contra la Agresión Japonesa y la victoria mundial contra el fascismo, la Embajada de la República Popular China en Ecuador invita cordialmente a los estudiantes a participar en el concurso de pintura “Amistad y Paz” (友谊与和平).

Este certamen artístico está dirigido a estudiantes de escuelas ecuatorianas que imparten clases de idioma chino, con el objetivo de fortalecer los lazos de amistad entre ambos países a través del arte, la memoria y la esperanza compartida por un mundo pacífico.

🎨 Bases del Concurso

Temas de la obra:

Momentos conmovedores de la historia, amistad y espíritu de lucha conjunta entre los pueblos durante la Segunda Guerra Mundial. Vida feliz en tiempos de paz y celebración de la amistad entre China y Ecuador.

Instituciones invitadas:

Asian American School (Cuenca)

Unidad Educativa Volcán Cotopaxi

Colegio Liceo Matovelle

Aula Confucio – Escuela de Idioma Chino Siyuan

Requisitos:

Obras originales en cualquier técnica artística.

Título y breve introducción obligatoria en chino y español .

. Participantes: estudiantes de nivel primario o secundario de instituciones con enseñanza del idioma chino.

📅 Calendario del Concurso

Recepción de obras : hasta el 15 de agosto de 2025

: hasta el Evaluación : del 15 al 25 de agosto

: del Anuncio de ganadores : antes del 1 de septiembre

: antes del Exhibición de obras seleccionadas: finales de septiembre en la sede de la Embajada

Premiación:

🥇 1er lugar: 1 ganador

🥈 2do lugar: 2 ganadores

🥉 3er lugar: 3 ganadores

✨ Menciones honoríficas: 5 ganadores

Las escuelas participantes deberán recopilar las obras y enviarlas en formato digital al correo del concurso (que será compartido oportunamente). Las piezas ganadoras serán solicitadas en formato físico para su exhibición.

Este concurso representa una oportunidad para que las nuevas generaciones expresen su compromiso con la paz y fortalezcan el entendimiento mutuo entre China y Ecuador.

