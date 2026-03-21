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Disfrute del Equinoccio de Primavera en China
March 21, 2026

Disfrute del Equinoccio de Primavera en China

  • marzo 21, 2026
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El Equinoccio de Primavera, o Chūnfēn (春分) en China, es el cuarto término solar que ocurre cerca del 20 de marzo, dividiendo la noche y el día en 12 horas iguales. 

Marca la mitad de la primavera, el inicio de la siembra y el equilibrio del yin y yang, caracterizado por atardeceres equilibrados y clima cálido

A continuación disfrute de varias imágenes del acontecimiento en China

Imagen del 20 de marzo de 2026 de una vista de la puesta de sol cerca del parque Tiantan (Templo del Cielo), en Beijing, capital de China. (Xinhua/Xie Han)

Imagen del 20 de marzo de 2026 de una puesta de sol, en Harbin, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. (Xinhua/Zhang Tao)

Vista aérea tomada con un dron del 20 de marzo de 2026 de una puesta de sol, en Harbin, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. (Xinhua/Zhang Shu)

Imagen del 20 de marzo de 2026 de una puesta de sol, en Daqing, en la provincia de Heilongjiang, en el noreste de China. (Xinhua/Liu Wei)

imagenes y texto: AGENCIA XINHUA

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