Silvio Rodríguez recibe el fusil AKM que pidió para defender a Cuba si “se lanza” Estados Unidos

El Gobierno entrega al cantautor un Kalashnikov en un acto junto al presidente, Miguel Díaz-Canel

La Revolución cubana se ha cimentado históricamente sobre la doctrina de que cada ciudadano es, en esencia, un soldado en potencia dispuesto a defenderla frente a una agresión extranjera. Así lo dejó claro el martes el cantautor Silvio Rodríguez cuando dijo que estaba dispuesto a empuñar un fusil Kaláshnikov si Cuba es agredida por Estados Unidos.

Este viernes ese comentario escaló hasta lo más alto de las Fuerzas Armadas, cuyo ministro, Álvaro López Miera, entregó al célebre trovador un fusil “en justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión del Gobierno de Estados Unidos”.

El mensaje de Rodríguez atrajo la atención mundial el martes en medio de la tensión política entre Washington y La Habana, al afirmar: “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”. Se trata de un comentario escrito su blog personal, Segunda Cita, que el autor de La canción del elegido hizo como respuesta a la advertencia lanzada por el presidente Miguel Díaz-Canel a Donald Trump: “Cualquier agresor externo chocará en Cuba con una resistencia inexpugnable”.

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