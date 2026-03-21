Alemania: Steinmeier prevé un papel geopolítico más destacado para América Latina

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, consideró en el cierre de su gira latinoamericana en México que, ante las crisis y los conflictos actuales, la importancia geopolítica de América Latina va en aumento.

«Por eso, precisamente México, como potencia media fuerte en América Latina, es para nosotros un socio destacado», afirmó en una rueda de prensa con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en Cancún.

Steinmeier destacó que tanto México como Alemania defienden los principios del Estado de derecho y la democracia, así como los derechos humanos, y abogan por el fortalecimiento del orden multilateral basado en normas.

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, habla durante la conferencia de prensa mantenida tras las conversaciones con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, en la última etapa de su gira de cinco días por Latinoamérica. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

«Y también apostamos por el libre comercio basado en normas», dijo Steinmeier. «Un mundo sin normas puede parecer aceptable para las grandes potencias, pero para nosotros no lo es. Y tampoco lo es para la abrumadora mayoría de la comunidad internacional», subrayó.

Sheinbaum destacó, en vista de la situación mundial cada vez más difícil: «En situaciones como esta, siempre es bueno tener buenos amigos y objetivos comunes». La presidenta también vio grandes oportunidades para las economías alemana y mexicana gracias al acuerdo de libre comercio modernizado entre su país y la Unión Europea (UE), que aún debe firmarse.

Sheinbaum promete Mundial seguro

La presidenta mexicana prometió por otra parte a los aficionados al fútbol un Mundial seguro a pesar de la reciente ola de violencia en su país. «Podemos garantizar una estancia agradable en nuestro país», afirmó. Según señaló, la situación en el país se encuentra actualmente en calma.

México acoge el Mundial, que se inaugurará el 11 de junio, junto con Estados Unidos y Canadá. Está previsto que se disputen un total de 13 partidos del Mundial en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Steinmeier también se mostró optimista. «Estoy absolutamente seguro de que México hará todo lo que esté en su mano para garantizar la seguridad de los partidos», afirmó el presidente alemán.

En febrero, estalló una ola de violencia en varios estados mexicanos tras la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como «El Mencho», durante una operación para detenerlo. Se desplegaron fuerzas de seguridad fuertemente armadas y al menos 74 personas murieron en medio de los disturbios.

Compromiso de empresas alemanas en México a largo plazo

El presidente alemán sostuvo que no se ignoran los problemas a los que se enfrentan las empresas alemanas en la región. Sin embargo, aseguró que estas encuentran en México un buen entorno para la inversión. «No se trata de un compromiso a corto plazo, sino de un compromiso duradero que beneficia a ambas partes».

México es para Alemania un socio estratégico en la región. Más de 2.000 empresas alemanas están presentes allí. El grupo Volkswagen, por ejemplo, fabricó el año pasado, según sus propias cifras, alrededor de 336.000 vehículos en su planta de Puebla.

México es, después de Estados Unidos, el segundo destino de inversión y socio comercial más importante para la economía alemana en América del Norte y del Sur. Según la Cámara de Comercio e Industria Germano-Mexicana, el volumen comercial ascendió el año pasado a 25.100 millones de euros (28.900 millones de dólares), aunque últimamente con tendencia a la baja.

Con su visita a México, Steinmeier puso fin a un viaje de cinco días por Latinoamérica que le llevó previamente a Panamá y Guatemala. Debido a las huelgas y manifestaciones en la capital, Ciudad de México, la reunión con Sheinbaum se trasladó a última hora a la ciudad turística de Cancún. Por la noche, Steinmeier regresó a Berlín.

Con información de AGENCIA DPA