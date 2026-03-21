Presidente colombiano niega lazos con narcotráfico tras reportes de investigación en EEUU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, negó este viernes que tenga vínculos con personas ligadas al tráfico de drogas, luego de que el diario The New York Times revelara investigaciones contra el mandatario por parte de fiscales de EEUU.

«En Colombia no existe una sola investigación sobre relación mía con narcotraficantes, por una sola razón: nunca en mi vida he hablado con un narcotraficante», señaló el presidente en su cuenta de la red social X.

Agregó que dedicó diez años de su vida «a denunciar los vínculos entre los narcotraficante más poderosos y los políticos en el congreso de la república y los gobiernos locales y nacionales con estos narcos en lo que denomino la época de la gobernanza paramilitar».

Petro dijo que esas denuncias le causaron riesgo de vida y llevaron a su familia al exilio.

El mandatario aseguró que todas las campañas políticas en las que ha estado involucrado han sido transparentes y no han recibido financiación o donaciones que no se puedan auditar.

«Respecto a mis campañas siempre he dicho a gerentes que no se aceptan donaciones ni de banqueros ni de narcos. La investigación productiva e intensa sobre mi campaña presidencial no describió ni un solo peso de narcotraficantes, porque es mi orden y mi principio personal como líder político», indicó,

Concluyó que las investigaciones servirán para «desmotar» las acusaciones de lo que llamó «extrema derecha» colombiana.

Por su parte, la embajada de Colombia en EEUU dijo en un comunicado que los reportes de prensa deben leerse con cautela.

«Ninguna autoridad competente ha emitido una determinación formal ni notificación alguna, ni ha confirmado las afirmaciones referidas en el informe. Las insinuaciones reportadas no tienen fundamento legal ni fáctico», sentenció.

Más temprano, el New York Times informó que fiscales federales en Manhattan y Brooklyn llevan adelante indagaciones preliminares sobre posibles reuniones de Petro con narcotraficantes y eventuales aportes ilegales a su campaña, investigaciones que se encuentran en fase inicial y sin cargos formales.

El reporte también señala que las pesquisas son independientes y no está claro si derivarán en procesos judiciales

Por su parte, la agencia AP afirmó que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) nombró a Petro como «objetivo prioritario» en investigaciones por narcotráfico.

Con información de AGENCIA SPUTNIK