October 1, 2025

Desempleo en Alemania baja de 3 millones en septiembre

  • septiembre 30, 2025
  • 2 Min Read

La cifra es una buena noticia para el canciller Friedrich Merz, después de que el mes pasado se superara la significativa marca de los 3 millones por primera vez desde 2015.

La tasa de desempleo en Alemania se mantuvo estable en el mes de septiembre, en 6,3%, según datos oficiales corregidos de estacionalidad publicados este martes (30.09.2025).

El porcentaje no se mueve desde marzo, y la buena noticia vino del lado de los datos brutos. El número de desempleados bajó en 70.000 personas respecto al mes anterior y suma ahora 2,96 millones, de acuerdo con la Agencia Federal de Empleo.

Con esto, la cifra vuelve a bajar del umbral simbólico de los 3 millones que alcanzó en agosto por primera vez desde 2015.

Recuperación económica en Alemania se frena y el desempleo sube

La Agencia Federal de Empleo objetó que falta «impulso» a una recuperación más vigorosa de la economía, lo que significa que «las posibilidades de salir del desempleo encontrando un trabajo están en un piso históricamente bajo».

Desde que alcanzara un mínimo de 2,2 millones de desempleados en mayo de 2022, la tasa de desempleo ha aumentado regularmente.

Esto ilustra las dificultades sufridas desde entonces por la mayor economía de Europa, cuya industria padece el incremento de los precios de la energía tras la invasión rusa de Ucrania.

Con información de Agencia DW

