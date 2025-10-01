IGC de sector fabricante de China se sitúa en 49,8 en septiembre 

BEIJING, El índice de gerentes de compras (IGC) del sector fabricante de China se situó en 49,8 en septiembre, lo que representa una subida de 0,4 puntos porcentuales en comparación con la cifra registrada el mes anterior, según datos oficiales publicados hoy martes.

Una lectura por encima de 50 indica expansión, mientras que por debajo de 50 refleja contracción.

«La cifra mostró que en septiembre las actividades de producción en el sector manufacturero se aceleraron, mientras el clima empresarial general continúa mejorando», evaluó Huo Lihui, jefe de estadística del Buró Nacional de Estadísticas.

El subíndice de producción se ubicó en 51,9, lo que supone una subida de 1,1 puntos porcentuales respecto a agosto y un máximo en los últimos seis meses.

Del lado de la demanda, el subíndice de nuevos pedidos se ubicó en 49,7, frente a 49,5 del mes pasado.

Algunos sectores clave mantuvieron el impulso de crecimiento, con el IGC para fabricación de equipos y fabricación de alta tecnología situándose en 51,9 y 51,6, respectivamente.

Los datos del martes también mostraron una perspectiva de mercado más positiva, con el subíndice de expectativas de producción y actividad empresarial alcanzando el 54,1, frente a la cifra de 53,7 de agosto.

«Esto marca el tercer mes consecutivo de crecimiento para el subíndice, lo que indica que las empresas manufactureras son optimistas sobre el desarrollo del mercado», expresó Huo.

Con información de Xinhua