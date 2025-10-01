De acuerdo con información oficial de la Presidencia de la República del Ecuador y de CENACE, este fin de semana, gracias a la generación de la mayor central del país, Coca Codo Sinclair, y al gran porte de la hidroelectricidad por las condiciones actuales, permitió la exportación de electricidad a Colombia con importante ahorro y obtención de recursos para el erario nacional.

Durante las últimas semanas, se ha registrado una recuperación parcial del nivel de embalses, lo que ha permitido restablecer la operación de varias centrales hidroeléctricas a niveles cercanos a sus potencias óptimas. En este entorno de relativa estabilización, Coca Codo Sinclair ha retomado su papel como el principal soporte de carga base del Sistema Nacional Interconectado (SNI), operando sostenidamente a su capacidad nominal de 1500 MW.

La central, cuya contribución es fundamental dentro del despacho energético ecuatoriano, demuestra nuevamente su importancia sistémica. De acuerdo con declaraciones recientes de la vocera del gobierno, “Coca Codo Sinclair ha estado produciendo 1500 MWh” de forma sostenida. Esta capacidad operativa ha permitido no solo cubrir la demanda interna, sino generar excedentes exportables en un contexto regional altamente sensible a la disponibilidad energética.

Específicamente, se registró la exportación de 11.147 MW hacia Colombia, según lo informado por el Ministerio de Ambiente y Energía en conjunto con el operador nacional CENACE. El Ecuador ha vuelto a disponer de capacidad firme excedentaria, permitiendo ofrecer energía al mercado regional incluso en una etapa donde la atención sigue centrada en el aseguramiento de la demanda interna con la operación a máxima capacidad de Coca Codo Sinclair.

Adicionalmente, esta operación continua a plena carga ha generado impactos económicos inmediatos según informa la vocera. “Son un total de 3.3 millones de dólares lo recibido por la exportación de energía hidroeléctrica y el ahorro de no haber generado energía térmica durante el sábado y el domingo”, detalló la vocera. Este ahorro no solo es monetario, sino también en términos de reducción de emisiones, uso de combustibles fósiles y desgaste de unidades térmicas que operan generalmente bajo condiciones subóptimas de eficiencia.

Desde un enfoque técnico, Coca Codo Sinclair cumple una función estratégica dentro del esquema de operación del SNI. Su capacidad instalada —distribuida en ocho unidades generadoras— le otorga una flexibilidad operativa considerable, permitiendo sostener el despacho base mientras se regula el comportamiento de otras unidades del sistema, muchas de ellas con factores de planta más variables o con restricciones de embalse.

Es importante destacar que el rendimiento actual de Coca Codo Sinclair evidencia que, con un mantenimiento técnico adecuado, la central puede operar de forma robusta y continua, alcanzando su potencia nominal sin comprometer estabilidad ni confiabilidad. Este desempeño desarticula —desde lo fáctico y técnico— diversas voces que en el pasado pusieron en duda su capacidad real de generación. Lejos de ser un proyecto fallido, la central ha probado ser funcional bajo parámetros exigentes, respondiendo con eficiencia y consistencia cuando el sistema más lo ha requerido.

La coyuntura sigue siendo frágil, y el sistema eléctrico ecuatoriano aún requiere reformas estructurales, inversiones en almacenamiento, respaldo térmico eficiente y diversificación tecnológica. Pero mientras eso ocurre, Coca Codo Sinclair se mantiene como la columna vertebral del parque generador nacional.