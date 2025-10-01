Urgente!

Industria de IA de China prospera con más de 5.300 empresas
Estas son las vías cerradas por el paro nacional hoy miércoles, 1 de octubre 
Generación de Coca Codo Sinclair a máxima potencia permite exportación de electricidad a Colombia
La medida de hecho lleva más de una semana. 

El paro de los movimientos sociales por el retiro del subsidio al diésel continúa en Ecuador.

Las manifestaciones y bloqueos de vías en algunos tramos han persistido, especialmente en Imbabura.

En las primeras horas de este miércoles, en la segunda semana del paro convocado por la Conaie, estas son las vías que presentan bloqueos:

Provincia de Imbabura

-Ibarra – San Antonio, cerrada a la altura de San Alfonso de Moras.

-Ibarra – Salinas – Lita, cerrada a la altura de El Guadual.

-Eje vial rural Otavalo – Quiroga, cerrada en San Eloy y río Blanco.

-Ibarra – Zuleta – Cayambe, cerrada en el barrio San Francisco y puente de Rumipamba.

-Ibarra – Imbaya – Urcuquí, cerrada en el sector de Coñaquí.

-Otavalo – Cotacachi, cerrada en el partidero de Cotacachi, Ilumán y Peguche.

Provincia de Bolívar

-Guaranda a Ambato, sector Quindigua, cerca a la vuelta de Key, ,manifestantes en la vía impiden el paso vehicular.

Provincia de Cañar

-Zhud- Cañar, Cuenca – Zhud – Cochancay, cerradas por manifestantes.

Provincia de Chimborazo

-Riobamba – Guayaquil, cerrada por manifestantes en el sector de El Tablón y Pangor del cantón Colta.

-Riobamba – Cuenca, cerrada por manifestaciones en el sector de Tixán y Charicando, cantón Alausí y en el ingreso al cantón Chunchi.

Provincia de Pichincha

-Quito – Cayambe, cerrada sector Puente San José, Loma Gorda, Santa María de Milán, Bola de Guachalá, río Granobles, puente río Pisque por manifestaciones.

Provincia de Sucumbíos

-Vía Lago Agrio – Cuyabeno, General Farfán, Puente Internacional, parcialmente habilitada por manifestación.

-Vía Lago Agrio – Jivino – Shushufindi, protesta en el kilómetro 12. (I)

Confirmado.net – El Universo

