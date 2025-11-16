Declaraciones provocadoras de primera ministra japonesa generan fuertes críticas en Taiwan

TAIPEI, 16 nov (Xinhua) — En todo Taiwan, personalidades políticas, líderes de opinión y medios de comunicación condenaron las declaraciones provocadoras de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre Taiwan, y las calificaron de imprudentes y perjudiciales para los intereses de la población de la isla que busca la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwan.

Takaichi afirmó recientemente que «el uso de la fuerza contra Taiwan» por la parte continental china podría constituir una situación de amenaza para la supervivencia de Japón e insinuó la posibilidad de una intervención armada en el estrecho de Taiwan. A pesar de las reiteradas gestiones de China, la parte japonesa se ha rehusado a retractarse de estas declaraciones.

El expresidente del partido Kuomintang Chino Ma Ying-jeou afirmó que la actitud de Takaichi hacia la cuestión de Taiwan inevitablemente suscitará asociaciones con el resurgimiento del militarismo de derecha japonés.

Ma afirmó que las cuestiones entre ambos lados del estrecho no deben ser objeto de injerencia extranjera, y enfatizó que deben ser resueltos por las personas de ambos lados. «Los chinos que viven en ambos lados del estrecho de Taiwan tienen la sabiduría y la capacidad para resolver sus diferencias pacíficamente».

Hung Hsiu-chu, quien también presidió el partido Kuomintang Chino, acusó a Takaichi de hacer declaraciones que ponen a Taiwan al borde del peligro y revelan la persistente sombra del militarismo japonés.

«A cualquiera que intente arrastrar a Taiwan al borde de la guerra hay que decirle con firmeza: ¡basta!», afirmó.

Chi Hsing, editor de la revista The Observer, afirmó que durante la ocupación japonesa, los taiwaneses nunca abandonaron la resistencia en diversas formas. «Hoy en día, cualquier persona en Taiwan con un mínimo de sentido de la justicia rechazaría las declaraciones de Takaichi», añadió Chi.

Lai Yueh-chien, un comentarista político local, dijo que las declaraciones de Takaichi sugieren tratar a la parte continental como un objetivo potencial de guerra, lo que refleja una clara postura militarista.

Otro analista político, Hsieh Chih-chuan, señaló que la retórica de Takaichi ignora la historia y el derecho internacional. Advirtió que los separatistas proclives a la «independencia de Taiwan» no deben albergar ilusiones simplemente por las palabras de Takaichi. «China se unificará definitiva e inevitablemente», afirmó.

Un editorial del China Times, un diario taiwanés en chino, advirtió que las autoridades del Partido Progresista Democrático no deben depositar ilusamente sus esperanzas en la afirmación de Takaichi sobre una «contingencia en Taiwan», señalando que apoyar la línea radical de Japón con la mentalidad de «oponerse a la parte continental china» solo empujará a Taiwan a una situación precaria. Fin