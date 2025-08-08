Corte Constitucional emite dictamen favorable a la reforma parcial sobre las bases militares extranjeras y el trámite pasa al CNE

Esta es la primera pregunta que el Gobierno prevé plantear a la ciudadanía en su consulta popular.

La Corte Constitucional (CC) emitió un dictamen favorable a la propuesta de la reforma parcial a la Constitución, al artículo 5, para eliminar la prohibición de tener bases militares extranjeras en territorio nacional.

La primera pregunta de la consulta popular del Gobierno nacional tuvo un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Foto: Alfredo Cárdenas.

La resolución se emitió este jueves, 7 de agosto, tras el control previo de la pregunta, considerandos y anexo de la iniciativa del Ejecutivo.

“La Corte determina que los considerandos, la frase introductoria, la pregunta y los anexos cumplen los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y, en consecuencia, respetan la garantía plena de la libertad y de las y los electores, en las cargas de claridad y lealtad. Por lo que emite dictamen favorable”, informó el organismo.

Esta es la primera pregunta que el presidente Daniel Noboa estima consultar a la ciudadanía de un total de siete interrogantes. El Ejecutivo prevé realizar la consulta popular a mediados de diciembre de este año.

La pregunta plantea:

“¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta?”

Mientras que el anexo establece:

“Sustitúyase el artículo 5 de la Constitución de la República del Ecuador por el siguiente:

Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz”.

Además, la Corte Constitucional dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proceda conforme al procedimiento prescrito para los referéndums de reforma constitucional en la Constitución y la Ley Orgánica Electoral.

El dictamen favorable se emitió luego del tratamiento y la aprobación del proyecto de reforma parcial a la Constitución, en la Asamblea Nacional, el pasado 3 de junio, con 82 votos a favor.

El mismo día en el que se emitió el dictamen favorable de la CC a la pregunta sobre las bases militares extranjeras la Asamblea Nacional aprobó, con 81 votos, el proyecto de reforma parcial a los artículos 110 y 115 de la Constitución para eliminar el financiamiento del Estado a organizaciones políticas. El trámite continuará en la Corte Constitucional. Esta es la segunda pregunta de la consulta popular del Gobierno. (I)

