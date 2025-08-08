Urgente!

China asigna 430 millones de yuanes para trabajo de respuesta ante desastres naturales 

  • agosto 7, 2025
  • 2 Min Read

BEIJING, China asignó hoy jueves 430 millones de yuanes (cerca de 60,27 millones de dólares) de su fondo central de alivio de desastres naturales para ayudar a regiones afectadas por inundaciones y desastres geológicos.

(250806) — ZHAOQING, 6 agosto, 2025 (Xinhua) — Un hombre conduce una excavadora para limpiar el limo y los escombros, en la aldea de Huanghua de la ciudad de Qingyuan, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el 6 de agosto de 2025. La Comisión Nacional para la Prevención, la Reducción y el Alivio de Desastres de China activó el miércoles una respuesta de emergencia de nivel IV en la provincia meridional de Guangdong, debido a las fuertes lluvias y graves inundaciones, según el Ministerio de Gestión de Emergencias. (Xinhua/Xiao Ennan) (ah) (ra) (ce)

Los fondos de emergencia, emitidos en conjunto por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gestión de Emergencias, fueron distribuidos en cinco regiones: Beijing, Hebei, Mongolia Interior, Guangdong y Guangxi.

La asignación apoyará principalmente a Beijing y Hebei en la reubicación de residentes afectados, el suministro de asistencia de vida temporal y la reconstrucción de viviendas dañadas.

Respecto a las tres regiones restantes, los fondos facilitarán las operaciones de respuesta de emergencia y las medidas de prevención de desastres secundarios.

Con información de Xinhua

