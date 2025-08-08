China asigna 430 millones de yuanes para trabajo de respuesta ante desastres naturales 

BEIJING, China asignó hoy jueves 430 millones de yuanes (cerca de 60,27 millones de dólares) de su fondo central de alivio de desastres naturales para ayudar a regiones afectadas por inundaciones y desastres geológicos.

(250806) — ZHAOQING, 6 agosto, 2025 (Xinhua) — Un hombre conduce una excavadora para limpiar el limo y los escombros, en la aldea de Huanghua de la ciudad de Qingyuan, en la provincia de Guangdong, en el sur de China, el 6 de agosto de 2025. La Comisión Nacional para la Prevención, la Reducción y el Alivio de Desastres de China activó el miércoles una respuesta de emergencia de nivel IV en la provincia meridional de Guangdong, debido a las fuertes lluvias y graves inundaciones, según el Ministerio de Gestión de Emergencias. (Xinhua/Xiao Ennan) (ah) (ra) (ce)

Los fondos de emergencia, emitidos en conjunto por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Gestión de Emergencias, fueron distribuidos en cinco regiones: Beijing, Hebei, Mongolia Interior, Guangdong y Guangxi.

La asignación apoyará principalmente a Beijing y Hebei en la reubicación de residentes afectados, el suministro de asistencia de vida temporal y la reconstrucción de viviendas dañadas.

Respecto a las tres regiones restantes, los fondos facilitarán las operaciones de respuesta de emergencia y las medidas de prevención de desastres secundarios.

Con información de Xinhua