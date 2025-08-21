Consumo de electricidad en China registra fuerte crecimiento en julio

BEIJING, El consumo de electricidad de China, un barómetro clave para medir la actividad económica, superó el hito de un billón de kilovatios-hora en julio, informó hoy jueves la Administración Nacional de Energía.

El consumo energético nacional se ubicó en 1,02 billones de kilovatios-hora durante el mes de julio, cifra que representa un aumento del 8,6 por ciento respecto al mismo período del año pasado, influenciado por múltiples rondas de olas de calor y al desarrollo estable de la actividad industrial.

La electricidad consumida durante el mes pasado por las industrias primaria y secundaria aumentó un 20,2 y un 4,7 por ciento interanual, ubicándose en 17.000 millones y 593.600 millones de kilovatios-hora, respectivamente.

Por su parte, el consumo del sector terciario creció un 10,7 por ciento hasta 208.100 millones.

El uso de electricidad de los habitantes del país también registró un sólido crecimiento el mes pasado debido a las altas temperaturas y la humedad prolongadas, marcando un total de 203.900 millones de kilovatios-hora y un aumento interanual del 18 por ciento.

De enero a julio, el total de electricidad consumida en el país se incrementó un 4,5 por ciento interanual al superar 5,86 billones de kilovatios-hora.



Confirmado.net – Xinhua