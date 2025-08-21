Urgente!

Consumo de electricidad en China registra fuerte crecimiento en julio
EE.UU. da un ‘alivio’ a Brasil en materia de aranceles
Cancelan partido de Copa Sudamericana por graves incidentes
Gobierno de Daniel Noboa dio un mes a los jueces de la Corte Constitucional para que ‘desalojen’ las oficinas que ocupan en Quito y luego se dejó insubsistente la disposición 
August 21, 2025

Consumo de electricidad en China registra fuerte crecimiento en julio

  • agosto 21, 2025
  • 0
  • 48
  • 2 Min Read

BEIJING, El consumo de electricidad de China, un barómetro clave para medir la actividad económica, superó el hito de un billón de kilovatios-hora en julio, informó hoy jueves la Administración Nacional de Energía.

El consumo energético nacional se ubicó en 1,02 billones de kilovatios-hora durante el mes de julio, cifra que representa un aumento del 8,6 por ciento respecto al mismo período del año pasado, influenciado por múltiples rondas de olas de calor y al desarrollo estable de la actividad industrial.

La electricidad consumida durante el mes pasado por las industrias primaria y secundaria aumentó un 20,2 y un 4,7 por ciento interanual, ubicándose en 17.000 millones y 593.600 millones de kilovatios-hora, respectivamente.

Por su parte, el consumo del sector terciario creció un 10,7 por ciento hasta 208.100 millones.

El uso de electricidad de los habitantes del país también registró un sólido crecimiento el mes pasado debido a las altas temperaturas y la humedad prolongadas, marcando un total de 203.900 millones de kilovatios-hora y un aumento interanual del 18 por ciento.

De enero a julio, el total de electricidad consumida en el país se incrementó un 4,5 por ciento interanual al superar 5,86 billones de kilovatios-hora.

Confirmado.net – Xinhua

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020