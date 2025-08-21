Urgente!

ALBA rechaza “maniobra militar de EE.UU. cerca de Venezuela” 

  • agosto 21, 2025
  • 0
  • 182
  • 2 Min Read

El bloque expresó su «más firme y absoluto respaldo» a Maduro durante una cumbre virtual extraordinaria.

Gobernantes de los países miembros del bloque izquierdista ALBA rechazaron este miércoles (20.08.2025) el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y cerca de aguas venezolanas, al tiempo que se solidarizaron con Nicolás Maduro , ante las acusaciones por narcotráfico de Washington.

Estados Unidos elevó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

Según una fuente vinculada a la operación, tres buques de guerra fueron enviados cerca de las costas de Venezuela .

«El despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, disfrazado de operaciones antidrogas, representa una amenaza a la paz ya la estabilidad de la región», dijo la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), creada en 2004 por los entonces mandatarios de Cuba, Fidel Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez.

El bloque expresó su «más firme y absoluto respaldo» a Maduro durante una cumbre virtual extraordinaria, y pidió al presidente de Colombia, Gustavo Petro, una reunión urgente de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Maduro, quien fue declarado presidente por el ente electoral en las cuestionadas elecciones de 2024, llamó a los «pueblos» del mundo a pronunciarse en favor de Venezuela y dijo que un «ataque» a su país es un «ataque a toda América Latina y el Caribe».

«La amenaza del uso de la fuerza y el uso de la fuerza está prohibido por Naciones Unidas. Y alentar el cambio de régimen de un país sobre otro está prohibido y condenado por Naciones Unidas», enfatizó el presidente venezolano.

El presidente venezolano también informó que el jueves zarparará un barco del ALBA en el mar de la región para empezar un proyecto de intercambio comercial entre los países miembros del bloque.

Con información de Agencia DW

