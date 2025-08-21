Estas son las 74 empresas que ofertan 1.500 vacantes en la Feria Nuevo Empleo, en Guayaquil 

La feria es abierta al público en general. El último día será este jueves, 21 de agosto, de 09:00 a 16:00.

En el Instituto Tecnológico Bolivariano (ITB), en La Atarazana, norte de Guayaquil, se realiza la Feria Nuevo Empleo del Ministerio del Trabajo, en la que participan 74 empresas.

Se ofertan 1.500 plazas de empleo y los interesados en tener un acercamientos con las empresas lo pueden hacer hasta este jueves, 21 de agosto, de 09:00 a 16:00. La feria es abierta al público en general.

Estas son las 74 empresas que participan en la feria:

Gerardo Ortiz e Hijos Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (Difare) Tecdiar Eficaciaecuador Cussepri Cervecería Nacional Grupo Viteseg Vibag Corporación Ecuatoriana de Licores y Alimentos (Celyasa) Gettareq Mantenimiento y Limpieza (Manlim) Jardines de Guayaquil Empacreci Dipac Manta Comisariato del Constructor Distrilógico Exposynergy Ecuahielo Grobsa Piñole Sacoplast Bundecatering Junta de Beneficiencia de Guayaquil Sunchodesa Representaciones Importación y Distribución Shoes Tatiana Jarygom Compañía Farmacéutica Malave (Comfarmalsa) Rizobacter Ecuatoriana Maboom Food / Krispy Cream Climatización & Limpieza, SM Tropical Packing Ecuador (Tropack) Officegolden Cobranzas & Gestiones Corporativas (Cogescorp) Cresa-Retail Familyproec Solca American Call Center Asociacion de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) Servee Global Manangement / Soma Gonzmatfood / Bendito Eddys BBQ Dupocsa Protectores Químicos para el Campo Fideicomiso Hotel Ciudad del Río Calbaq Alimentos del Golfo Food Packing Company (Foodpack) Telenews Nestlé Plus Services (Corpserviplus) Promarisco Laminados Industrial La Chilenita (Laminchile) Inmobiliaria Intelca Procesadora y Exportadora de Camarón (Procamaronex) Distribuidora de Carnes y Alimentos (Digeca) Veris Labmac Farmarcialidades Grupo Palmon Emsa Aqua Ecomundo Babahoyo Soleg Soyoda Begraphs KFC Medicam Corporación El Rosado Cámara de la Construcción de Guayaquil Aeropuertos VIP Famagua Inverneg Agumsa McDonald’s Certera

Confirmado.net-El Universo