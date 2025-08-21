Estas son las 74 empresas que ofertan 1.500 vacantes en la Feria Nuevo Empleo, en Guayaquil 

La feria es abierta al público en general. El último día será este jueves, 21 de agosto, de 09:00 a 16:00.
En el Instituto Tecnológico Bolivariano (ITB), en La Atarazana, norte de Guayaquil, se realiza la Feria Nuevo Empleo del Ministerio del Trabajo, en la que participan 74 empresas.
Se ofertan 1.500 plazas de empleo y los interesados en tener un acercamientos con las empresas lo pueden hacer hasta este jueves, 21 de agosto, de 09:00 a 16:00. La feria es abierta al público en general.
Estas son las 74 empresas que participan en la feria:
- Gerardo Ortiz e Hijos
- Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (Difare)
- Tecdiar
- Eficaciaecuador
- Cussepri
- Cervecería Nacional
- Grupo Viteseg
- Vibag
- Corporación Ecuatoriana de Licores y Alimentos (Celyasa)
- Gettareq
- Mantenimiento y Limpieza (Manlim)
- Jardines de Guayaquil
- Empacreci
- Dipac Manta
- Comisariato del Constructor
- Distrilógico
- Exposynergy
- Ecuahielo
- Grobsa
- Piñole
- Sacoplast
- Bundecatering
- Junta de Beneficiencia de Guayaquil
- Sunchodesa Representaciones
- Importación y Distribución Shoes Tatiana
- Jarygom
- Compañía Farmacéutica Malave (Comfarmalsa)
- Rizobacter Ecuatoriana
- Maboom Food / Krispy Cream
- Climatización & Limpieza, SM
- Tropical Packing Ecuador (Tropack)
- Officegolden
- Cobranzas & Gestiones Corporativas (Cogescorp)
- Cresa-Retail
- Familyproec
- Solca
- American Call Center
- Asociacion de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE)
- Servee Global Manangement / Soma
- Gonzmatfood / Bendito
- Eddys BBQ
- Dupocsa Protectores Químicos para el Campo
- Fideicomiso Hotel Ciudad del Río
- Calbaq
- Alimentos del Golfo
- Food Packing Company (Foodpack)
- Telenews
- Nestlé
- Plus Services (Corpserviplus)
- Promarisco
- Laminados Industrial La Chilenita (Laminchile)
- Inmobiliaria Intelca
- Procesadora y Exportadora de Camarón (Procamaronex)
- Distribuidora de Carnes y Alimentos (Digeca)
- Veris
- Labmac
- Farmarcialidades
- Grupo Palmon
- Emsa
- Aqua
- Ecomundo Babahoyo
- Soleg
- Soyoda
- Begraphs
- KFC
- Medicam
- Corporación El Rosado
- Cámara de la Construcción de Guayaquil
- Aeropuertos VIP
- Famagua
- Inverneg
- Agumsa
- McDonald’s
- Certera
Confirmado.net-El Universo