Urgente!

Estas son las 74 empresas que ofertan 1.500 vacantes en la Feria Nuevo Empleo, en Guayaquil 
ALBA rechaza “maniobra militar de EE.UU. cerca de Venezuela” 
Consumo de electricidad en China registra fuerte crecimiento en julio
EE.UU. da un ‘alivio’ a Brasil en materia de aranceles
August 21, 2025

Estas son las 74 empresas que ofertan 1.500 vacantes en la Feria Nuevo Empleo, en Guayaquil 

  • agosto 21, 2025
  • 0
  • 63
  • 2 Min Read

La feria es abierta al público en general. El último día será este jueves, 21 de agosto, de 09:00 a 16:00. 

En el Instituto Tecnológico Bolivariano (ITB), en La Atarazana, norte de Guayaquil, se realiza la Feria Nuevo Empleo del Ministerio del Trabajo, en la que participan 74 empresas.

Se ofertan 1.500 plazas de empleo y los interesados en tener un acercamientos con las empresas lo pueden hacer hasta este jueves, 21 de agosto, de 09:00 a 16:00. La feria es abierta al público en general.

Estas son las 74 empresas que participan en la feria:

  1. Gerardo Ortiz e Hijos
  2. Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (Difare)
  3. Tecdiar
  4. Eficaciaecuador
  5. Cussepri
  6. Cervecería Nacional
  7. Grupo Viteseg
  8. Vibag
  9. Corporación Ecuatoriana de Licores y Alimentos (Celyasa)
  10. Gettareq
  11. Mantenimiento y Limpieza (Manlim)
  12. Jardines de Guayaquil
  13. Empacreci
  14. Dipac Manta
  15. Comisariato del Constructor
  16. Distrilógico
  17. Exposynergy
  18. Ecuahielo
  19. Grobsa
  20. Piñole
  21. Sacoplast
  22. Bundecatering
  23. Junta de Beneficiencia de Guayaquil
  24. Sunchodesa Representaciones
  25. Importación y Distribución Shoes Tatiana
  26. Jarygom
  27. Compañía Farmacéutica Malave (Comfarmalsa)
  28. Rizobacter Ecuatoriana
  29. Maboom Food / Krispy Cream
  30. Climatización & Limpieza, SM
  31. Tropical Packing Ecuador (Tropack)
  32. Officegolden
  33. Cobranzas & Gestiones Corporativas (Cogescorp)
  34. Cresa-Retail
  35. Familyproec
  36. Solca
  37. American Call Center
  38. Asociacion de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE)
  39. Servee Global Manangement / Soma
  40. Gonzmatfood / Bendito
  41. Eddys BBQ
  42. Dupocsa Protectores Químicos para el Campo
  43. Fideicomiso Hotel Ciudad del Río
  44. Calbaq
  45. Alimentos del Golfo
  46. Food Packing Company (Foodpack)
  47. Telenews
  48. Nestlé
  49. Plus Services (Corpserviplus)
  50. Promarisco
  51. Laminados Industrial La Chilenita (Laminchile)
  52. Inmobiliaria Intelca
  53. Procesadora y Exportadora de Camarón (Procamaronex)
  54. Distribuidora de Carnes y Alimentos (Digeca)
  55. Veris
  56. Labmac
  57. Farmarcialidades
  58. Grupo Palmon
  59. Emsa
  60. Aqua
  61. Ecomundo Babahoyo
  62. Soleg
  63. Soyoda
  64. Begraphs
  65. KFC
  66. Medicam
  67. Corporación El Rosado
  68. Cámara de la Construcción de Guayaquil
  69. Aeropuertos VIP
  70. Famagua
  71. Inverneg
  72. Agumsa
  73. McDonald’s
  74. Certera 

Confirmado.net-El Universo

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020