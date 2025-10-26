Condenan en Ecuador a 40 años de prisión a 9 reclusos por masacre de 17 reos en 2024

Nueve privados de libertad reciben penas de 40 años de prisión tras ser acusados de una masacre en 2024 que dejó 17 víctimas mortales en la Penitenciaría de Guayaquil, ciudad ecuatoriana ubicada en el suroeste del país, informó la Fiscalía General del Estado (FGE)

«FGE obtuvo la pena máxima agravada de 40 años contra nueve privados de la libertad por el asesinato de 17 reclusos en la Penitenciaría del Litoral, ocurrido la madrugada del 12 de noviembre de 2024», informó la entidad pública en sus redes sociales.

#ATENCIÓN | #Guayas: Tribunal acoge las pruebas de #FiscalíaEc y dicta la pena máxima agravada contra 9 privados de libertad. Fueron declarados culpables del #Asesinato de 17 reclusos en la Penitenciaría del Litoral, en noviembre de 2024.



Detalles ⬇️https://t.co/hpGWSl1djg pic.twitter.com/H45REb29pl — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 24, 2025

Según el reporte oficial, esa masacre registrada el año pasado ocurrió cuando presuntos integrantes del grupo delincuencial «Los Duendes» atacaron a varios privados de la libertad con pistolas, cuchillos y detonaron artefactos explosivos.

El motín se desarrolló en el pabellón 3 de la Penitenciaría, donde permanecían detenidos integrantes de organizaciones como Los Duendes, Mafia 18 y Trébol Killers, precisó el diario local Primicias.

Este caso es considerado uno de los más violentos en el sistema carcelario del país, a los que se suman una masacre registrada este año en la cárcel de Machala, capital de la provincia El Oro (sur), que dejó 14 muertos, y otro hecho similar en la cárcel de la provincia de Esmeraldas (noroccidente), este mismo año, donde fueron asesinados 17 reclusos.

La mayor matanza al interior de un penal en Ecuador se registró en 2021 en un penal de la provincia Guayas, donde murieron 119 reos y otros 80 resultaron heridos.

Desde el año 2020 alrededor de 600 presos han sido asesinados en las cárceles ecuatorianas, en la mayoría de casos por enfrentamientos entre bandas criminales.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a Ecuador a inicios de este año para que adopte medidas efectivas ante la persistente violencia en las cárceles y garantizar los derechos a la vida e integridad de las personas bajo su custodia.

Con información de AGENCIA SPUTNIK